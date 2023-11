Carabinieri Merate, in parrocchia la messa in onore della Virgo Fidelis

Le celebrazioni si sono tenute ieri, 21 novembre

A celebrare la messa padre Ghezzi: “Preghiamo per l’Arma perché sia sempre fedele al servizio della verità e del bene comune”

MERATE – Anche i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno celebrato ieri, martedì 21 novembre, la Virgo Fidelis. Numerosi i militari, guidati dal capitano Giovanni Casamassima (in servizio in città da qualche mese) che si sono presentati infatti all’appuntamento con la messa celebrata alle 18 da padre Mario Ghezzi, superiore della Grugana del Pime, nella chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio. Tra i sindaci, presente il primo cittadino di Merate Massimo Panzeri.

All’inizio dell’eucarestia, padre Ghezzi ha sottolineato di essere onorato di poter celebrare la messa della Virgo Fidelis, rivolgendo l’invito a pregare per i carabinieri che lavorano sul territorio per il bene della nostra società. “Preghiamo per l’Arma perché sia sempre fedele al servizio della verità e del bene comune” ha poi aggiunto, rimarcando i valori su cui si fonda l’Arma dei carabinieri.

Dopo la comunione il maresciallo Vincenzo Ulisse ha letto la preghiera del Carabiniere mentre il tenente Raffaele La Rovere ha ricordato l’anniversario della battaglia di Culqualber, combattuta il 21 novembre del 1941 in Africa orientale, atto eroico che valse alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’oro al Valor Militare.

Infine, prima del termine della messa, il sacrestano Franco Crippa ha intonato l’inno della Virgo Fidelis.