Casatenovo, 160mila euro per riqualificare il cortile della scuola di via Giovenzana

Approvato in Giunta il progetto di fattibilità tecnico – economica per la riqualificazione del cortile

L’obiettivo è quello di trasformare gli spazi esterni della scuola in un ambiente più sicuro, sostenibile e funzionale

CASATENOVO – Una riprogettazione degli spazi esterni, con nuovi materiali, l’incremento delle superfici verdi e una migliore organizzazione funzionale del cortile, attraverso anche il riordino dell’ingresso. La Giunta comunale ha approvato nelle scorse settimane il Pfte, progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del cortile della scuola primaria di via Don Giovenzana.

L’intervento, dal costo di 160mila euro, nasce dalla necessità di risolvere alcune criticità presenti nella zona, come sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò: “L’accesso principale da via Don Giovenzana risulta infatti limitato da un percorso sterrato degradato e poco adeguato, mentre il cortile interno, pari a oltre 1.100 metri quadrati di superficie, è caratterizzato da una pavimentazione cementizia impermeabile, soggetta a surriscaldamento e priva di una chiara organizzazione tra aree di gioco, percorsi e spazi di relazione”.

Da qui l’urgenza di “trasformare gli spazi esterni della scuola in un ambiente più sicuro, sostenibile e funzionale alle attività educative”, prestando particolare attenzione alla “qualità educativa e sociale degli ambienti, affinché il cortile possa diventare non solo uno spazio ricreativo, ma anche un luogo di apprendimento, inclusione e aggregazione”.

Viganò aggiunge: “Tra gli obiettivi dell’intervento vi sono inoltre la riduzione dell’impermeabilizzazione delle superfici, la definizione di accessi più chiari e sicuri e il miglioramento della fruibilità complessiva degli spazi scolastici, anche attraverso il riordino dell’ingresso da via Don Giovenzana e delle aree circostanti”.

Non solo. “Il progetto si ispira inoltre al paesaggio e all’identità del territorio, con una particolare attenzione all’integrazione tra elementi naturali, materiali e funzioni, così da restituire alla scuola uno spazio esterno più accogliente, moderno e coerente con il contesto urbano”.

Dopo il via libera fornito dalla Giunta, si potrà ora procedere con l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.