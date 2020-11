Casatenovo, 180 iscritti e 60 volontari: numeri in crescita per il Piedibus

L’amministrazione comunale sta sperimentando anche delle linee di ritorno

L’appello dell’assessore Caldirola per nuove adesioni sia come studenti che volontari: “E’ un modo sicuro, sano e autonomo per recarsi a scuola”

CASATENOVO – 180 alunni e 60 volontari. Sono numeri importanti quelli raggiunti dal servizio Piedibus, rafforzato e implementato per accompagnare in sicurezza a scuola gli alunni delle scuole casatesi in questi mesi di emergenza Covid.

Cifre significative, come sottolineato dall’assessore all’Istruzione Gaetano Caldirola, desideroso di ringraziare “tutti i volontari e il comitato Piedibus che, anche in un periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid 19, garantiscono con continuità un servizio prezioso per i nostri studenti. Un grande grazie anche alla Proloco di Casatenovo che sempre supporta e accompagna il funzionamento del nostro piedibus attraverso l’acquisto di materiale, DPI e l’assicurazione per tutti i volontari”.

Nel polo di Cascina Grassi, prima linea Piedibus nata nel comune di Casatenovo, ormai oltre il 60% degli alunni che frequentano la scuola si reca a piedi, mentre complessivamente sui quattro plessi primari la media è di una famiglia su tre (33% di tutti gli studenti). “Dati incoraggianti perché sappiamo anche che il Piedibus è un’opportunità di salute, di relazione e di autonomia per raggiungere il proprio plesso scolastico”.

Da qui l’appello alle famiglie per provare a implementare ancora di più le adesioni: “Vorrei anche di nuovo ricordare ai genitori l’opportunità di considerare questo servizio che viene svolto in sicurezza, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e da personale volontario attento e formato per gli aspetti della sicurezza stradale”.

Da alcune settimane sono state attivate in via sperimentale anche alcune linee per il tragitto di ritorno con l’idea di poter attivare progressivamente in tutti i plessi grazie alla presenza di nuovi volontari. Chiunque volesse ottenere maggiori informazioni sul servizio o segnalare la propria disponibilità come accompagnatore volontario può scrivere al seguente indirizzo e-mail: piedibus.casatenovo@gmail.com

Al momento risultano attive le seguenti linee con questi numeri: