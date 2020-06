Casatenovo, 320mila euro per l’antisismica del plesso di Bracchi

L’amministrazione comunale sta portando avanti opere di adeguamento antisismico

“Il progetto sarà finalizzato non solo agli interventi di adeguamento antisismico, ma servirà anche a progettare interventi di manutenzione straordinaria”

CASATENOVO – Prosegue il programma per le indagini e l’adeguamento antisismico di tutte le scuole di Casatenovo. Dopo gli interventi già completati alla primaria di Cascina Grassi (Campofiorenzo – Rogoredo), che era la più problematica, e la scuola dell’infanzia di proprietà comunale (Valaperta), ora è il turno del plesso di Bracchi.

Lo spiegano gli assessori Guido Pirovano (Lavori pubblici) e Gaetano Caldirola (Istruzione): “Per la primaria di Cascina Bracchi abbiamo già completato l’indagine antisismica, che ha indicato degli interventi opportuni di adeguamento, ma non una situazione critica come era a Grassi. il progetto di riqualificazione che ne è scaturito è quasi ultimato e verrà consegnato a breve dal tecnico incaricato. Il progetto sarà finalizzato non solo agli interventi di adeguamento antisismico, ma rappresenterà anche l’occasione per progettare e, successivamente, eseguire interventi di manutenzione straordinaria interna delle pavimentazioni (da sostituire) e dei servizi igienici”.

Complessivamente, si parla di un investimento di 320mila euro per finanziare il quale verranno utilizzati parte dei 500mila euro stanziati da Regione Lombardia per Casatenovo in occasione dell’emergenza Covid.

“La Conferenza Capigruppo ha espresso all’unanimità il consenso su questa proposta – continuano gli assessori – . Ora proseguiremo il confronto con i tecnici in queste settimane per il rispetto dei tempi previsti dato che bisogna avviare il cantiere entro il entro il 31 ottobre ed andremo ad indicare nel capitolato d’appalto tale data come termine ultimo per l’avvio del cantiere.

Il passaggio successivo di questo programma teso a lasciare tutte le scuole entro la fine del mandato con le certificazioni antisismiche adeguate, sarà l’indagine sulla primaria di via Giovenzana”.