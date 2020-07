Casatenovo: a Casatesport e Casatese la gestione delle strutture sportive

Completato il percorso per l’affidamento della gestione delle strutture sportive per i prossimi 5 anni

Sironi: ” Usd Casatese e Asd Casatesport hanno presentato proposte interessanti e valide per lo sviluppo della pratica sportiva”

CASATENOVO – L’Asd Casatesport si occuperà della gestione della palestra, della tensostruttura e dei campi da calcetto e tennis di via Volta mentre l’Usd Casatese dei campi da calcio di via Volta e piazza Repubblica. È stato completato il percorso per l’affidamento della gestione delle strutture sportive di Casatenovo per i prossimi cinque anni.

Le due associazioni hanno risposto agli avvisi esplorativi presentando, come riconosciuto dal consigliere delegato allo Sport Francesco Sironi, “proposte interessanti e valide per lo sviluppo della pratica sportiva e progetti di investimento sulle strutture sportive casatesi. Ringraziamo le associazioni per aver voluto rilanciare il loro impegno sul territorio di Casatenovo, soprattutto a favore dei giovani.

Cogliamo l’occasione anche per complimentarci con l’U.S.D Casatese per la promozione in serie D, un traguardo di cui tutti i cittadini possono andare orgogliosi.

Desideriamo inoltre rivolgere un ulteriore ringraziamento ad entrambe le associazioni per i recenti investimenti effettuati a titolo di donazione a favore di tutta la comunità e senza oneri per il Comune”.

Come in passato, sono previsti per gli affidatari dei canoni annuali da versare al Comune per l’utilizzo delle strutture.

La palestra di via Volta aprirà a settembre con un nuovo spazio riqualificato per ulteriori attività sportive: dai locali originariamente destinati all’appartamento del custode è stata infatti ricavata una piccola palestra.

“Proseguiremo il confronto con le associazioni sia relativamente alle proposte formulate in sede di manifestazione di interesse sia per quanto riguarda il futuro sviluppo del centro sportivo e delle aree destinate al suo ampliamento, la cui acquisizione da parte del Comune è in corso” conclude Sironi.