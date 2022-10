Casatenovo: a Piccoli Idilli la gestione di Villa Mariani

L’associazione meratese ha vinto il bando di gestione

Il progetto di rivitalizzazione e riapertura al pubblico di Villa Mariani prevede di puntare sul teatro, sulla danza, sulla musica

CASATENOVO – L’associazione Piccoli Idilli si occuperà della gestione di villa Mariani. Si è concluso nei giorni scorsi l’iter di valutazione delle proposte progettuali pervenute alla manifestazione di interesse per la gestione della storica dimora casatese e dell’auditorium Graziella Fumagalli.

L’associazione meratese ha infatti raggiunto il punteggio maggiore con una proposta che tiene conto di una grande attenzione alla collaborazione con le realtà del territorio, associazioni, scuole e tutti i soggetti interessati a valorizzare Villa Mariani con finalità culturali e di crescita della nostra comunità.

Spiega la consigliera delegata alla Cultura Enrica Baio: “Il progetto di rivitalizzazione e riapertura al pubblico di Villa Mariani prevede di puntare sul teatro, sulla danza, sulla musica aprendo la sala alle diverse fasce d’età ma con uno sguardo particolare ai più giovani, coordinando tutte le iniziative con l’Amministrazione Comunale e con la collaborazione del Consorzio Brianteo Villa Greppi”.

Baio aggiunge: “Ringraziamo di cuore anche l’associazione Ronzinante Teatro che per pochi punti non è stata assegnataria della gestione, ma che ha dimostrato un grande interesse per il nostro territorio e per la costruzione di una rete di collaborazione efficace e positiva. Villa Mariani torna ad essere un luogo aperto e ci auguriamo di poter inserire nella programmazione anche le proposte dell’associazione Ronzinante”.

L’obiettivo è partire, anzi ripartire, il prima possibile: “La nuova programmazione prenderà il via dopo i lavori che si sono purtroppo resi necessari a seguito della chiusura della precedente gestione. Si apre dunque una nuova stagione per Villa Mariani, sulla quale l’Amministrazione punta molto e che tornerà ad essere uno dei luoghi di riferimento della nostra comunità”.