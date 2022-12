Casatenovo, a Villa Facchi il mercatino dell’usato con l’operazione Mato Grosso

Appuntamento sabato 10 e domenica 11 dicembre con l’iniziativa dei giovani dell’operazione Mato Grosso

CASATENOVO – Sabato 10 e domenica 11 dicembre Villa Facchi ospiterà i giovani dell’Operazione Mato Grosso, che per l’occasione hanno messo a punto un programma ricco di attività, allestendo un mercatino dell’usato, laboratori creativi e una caffetteria solidale.

Per tutto il fine settimana, dalle 9 alle 18 sarà aperto il mercatino dell’usato – dove saranno esposti per la vendita oggettistica, libri e indumenti – sia la caffetteria solidale, preparerà crostate, biscotti e crêpes.

Il pomeriggio di sabato 10 dicembre proseguirà poi con i laboratori di restauro mobili, decorazione tazze in ceramica, realizzazione di collane in resina che inizieranno alle 14, mentre alle 17 la testimonianza missionaria di Pier Giorgio Gabelloni, membro casatese dell’Operazione Mato Grosso appena tornato da una missione di sei mesi in Brasile, e di Erica Lazzari, missionaria che vive in Perù.

Per il giorno successivo, domenica 11 dicembre, è invece previsto il laboratorio di acquerello, sempre dalle 14.

Tutto il ricavato raccolto in questo week end sarà inviato alla missione di San Luis (Perù), dove prestano servizio Giordano e Ivana, coppia originaria di Rimoldo.

Puntualizza Gaia Maria Giulia Riva, consigliere delegata alle Politiche giovanili e Percorsi di partecipazione: “L’Operazione Mato Grosso è presente da anni a Casatenovo, dove è diventata un punto di riferimento importante per tutti coloro che desiderano dedicare gratuitamente parte del proprio tempo per gli altri e in particolare per i più poveri. Il gruppo giovanile è particolarmente vivo nel nostro Comune, dove vengono organizzate periodicamente la raccolta viveri, la vendita delle caldarroste durante la ricorrenza di Ognissanti e varie iniziative volte al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività di promozione umana che i volontari svolgono in America latina.

L’impegno sociale di tanti giovani in questa attività di volontariato ci mostra un significativo esempio di cittadinanza attiva dedicata alla pratica e alla diffusione della solidarietà, e costituisce una risorsa preziosa per la nostra Comunità. Siamo quindi tutti attesi entrambi i giorni in Villa Facchi, per partecipare ai vari laboratori o anche solo per curiosare tra i prodotti esposti alla mostra mercato, gustando infine i dolci preparati dai ragazzi. Per ulteriori informazioni o per donare libri, indumenti, oggetti per il mercatino dell’usato, contattare Lidia al numero 348 2993898″.