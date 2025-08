Casatenovo, accesso al centro di raccolta: ecco cosa cambia per associazioni e privati

Introdotte due importanti modifiche per l’accesso al centro di raccolta

Prevista la possibilità di conferimento dei rifiuti per associazioni, parrocchie e privati con veicoli commerciali di terzi

CASATENOVO – Via libera all‘accesso al centro di raccolta per le parrocchie e le associazioni di volontariato e anche di privati con veicoli commerciali intestati a terzi, fino a un massimo di 12 accessi all’anno.

Sono novità importanti quelle introdotte dall’amministrazione comunale, in accordo con Silea, per venire incontro alle associazioni e parrocchie, nonché ai cittadini che necessitano occasionalmente di utilizzare veicoli commerciali di proprietà di terzi per conferire ingombranti e/o sfalci del verde.

“Sono due misure introdotte per semplificare e agevolare il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta, recependo le richieste giunte dalla cittadinanza” precisa il vice sindaco nonché assessore all’Ambiente Lorenzo Citterio.

Nello specifico è stata introdotta la possibilità di accesso al centro di raccolta per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani da parte di parrocchie e organizzazioni di volontariato che operano a beneficio della collettività locale. “L’autorizzazione sarà concessa previa valutazione da parte dell’Amministrazione comunale, che considererà il valore sociale dell’attività svolta e l’eventuale esistenza di convenzioni con il Comune – continua Citterio -. In caso di esito favorevole, il Comune richiederà a Silea la generazione del relativo QR code alla relativa utenza Tari, che abiliterà l’accesso al Centro”.

Le novità riguardano anche i privati. “Per favorire il corretto smaltimento di rifiuti domestici voluminosi o difficilmente trasportabili (esclusivamente sfalci/potature e ingombranti), gli utenti Tari residenti nel Comune di Casatenovo potranno accedere al Centro anche con veicoli commerciali intestati a terzi, fino a un massimo di 12 accessi all’anno”.

Anche in questo caso sarà necessario richiedere un QR code personale, rilasciato da Silea dopo la compilazione dell’apposito modulo online.

Per ulteriori dettagli e per i moduli da compilare si rimanda al sito del Comune di Casatenovo (“Centro raccolta rifiuti – Piattaforma ecologica”). Per qualsiasi richiesta di chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio Ecologia.