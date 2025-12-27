Casatenovo, accordo con Villa Farina per la coprogettazione per gli anziani

Sottoscritta una convenzione tra il Comune e l’associazione Villa Farina

Attraverso il percorso di coprogettazione saranno sviluppate attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e di promozione della salute

CASATENOVO – Promuovere il benessere, l’inclusione sociale e l’invecchiamento attivo: sono questi i cardini della convenzione che verrà formalmente sottoscritta nei prossimi giorni tra il Comune di Casatenvo e l’associazione Villa Farina.

“La convenzione con Villa Farina rappresenta un passo importante nel

rafforzamento delle politiche comunali rivolte alla popolazione anziana,

costruendo interventi realmente rispondenti ai bisogni delle persone” spiega l’assessora ai Servizi sociali Enrica Baio, puntualizzando come l’iniziativa si inserisca nell’ambito delle politiche comunali di promozione del benessere, dell’inclusione sociale e dell’invecchiamento attivo.

Che aggiunge: “Il progetto intende contrastare l’isolamento sociale, rafforzare le relazioni e favorire la partecipazione degli anziani alla vita della comunità, riconoscendone il ruolo e il valore sociale”.

Non solo. “Attraverso il percorso di coprogettazione saranno sviluppate attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e di promozione della salute, sostenendo le persone anziane nella loro dimensione relazionale, cognitiva, emotiva e fisica” rimarca Baio. Sempre l’assessora conclude: “Villa Farina rappresenterà uno spazio di riferimento per la realizzazione delle iniziative previste, configurandosi come luogo di incontro, socializzazione e sviluppo di progettualità condivise, grazie anche alla disponibilità dei volontari e dei soci. Il Comune si impegna a mettere a disposizione anche la sala civica di Campofiorenzo per lo svolgimento di dette attività”.