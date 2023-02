Casatenovo: al via corsi di musica, teatro e cinema con “So che ci sei”

Tante le proposte per i giovani tra i 15 e 35 anni: le attività si svolgeranno a Villa Facchi

Il progetto “So che ci sei” è coordinato da L’Iride e promosso dal Gso San Giorgio insieme agli esperti di Movisport

CASATENOVO – Corsi e laboratori di musica, teatro e cinema al motto di “So che ci sei”. E’ il progetto, ai nastri partenza, finanziato da Regione Lombardia, coordinato dalla Cooperativa L’Iride di Besana e promosso dal Gso San Giorgio di Casatenovo, insieme al Comune e agli esperti di Movisport.

Rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 35 anni, l’iniziativa si struttura in corsi e laboratori totalmente gratuiti rivolti a chi, come i giovani, hanno maggiormente sofferto l’isolamento e l’interruzione delle lezioni scolastiche in presenza durante il difficile periodo della pandemia. Alcune proposte poi, sono particolarmente rivolte alla valorizzazione del tempo libero delle persone disabili. Gli incontri si terranno a Villa Facchi.

Nell’ambito delle proposte musicali sono previsti tre corsi: “Le basi del songwriting” iil lunedì 6, 13, 20 e 27 febbraio dalle 20.30 alle 22.30; il corso di home recording giovedì 23 febbraio, 2 e 9 marzo dalle 17 alle 19 e il corso di djing e mixing il martedì 7,14e 21 marzo dalle 20.30 all 22.30.

Si svolge invece al giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, da febbraio a settembre, il corso di teatro – Alla scoperta della propria espressività tenuto da Wauder Garrambone.

Infine, gli appassionati di cinema potranno gustarsi un percorso dentro la rassegna cinematografica i venerdì dal 17 febbraio al 24 marzo dalle 14 alle 16.

Tutti gli incontri si terranno nella sala civica di Villa Facchi in via Casterlbarco 7 Per info 339 8238306, coord.educativa@iridemonza.it