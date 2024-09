Casatenovo, al via gli interventi di ripristino dell’asfalto post posa della fibra

Gli interventi sono previsti fino al 20 ottobre

L’assessore Viganò: “Abbiamo sollecitato a lungo questi interventi volti a ristabilire una condizione ottimale per la circolazione dei veicoli”

CASATENOVO – Al via gli interventi di ripristino del manto stradale dissestato a seguito dei lavori di posa della nuova linea in fibra ottica. Da ieri, mercoledì 18 settembre e fino al 20 ottobre, saranno realizzati diversi ripristini della copertura in asfalto di porzioni di sede stradale oggetto di precedenti interventi.

Ad essere interessato da questi interventi sarà l’intero territorio comunale, nei tratti oggetto negli scorsi mesi dell’installazione della nuova linea in fibra ottica.

In particolar modo verranno realizzati singoli interventi su alcuni tratti di via Roma (nell’area ricompresa tra l’intersezione con via Crotta e via San Francesco) e singolarmente su via Galilei, via Dante, via del Fabbro, via degli Artigiani,vvia Volta, via alla Cappelletta, via della Poscosa, via Don Colombo, via Don Corti, via San Gaetano, via Foscolo, via del Germeone, via dei Tigli, via Casati, via don Gnocchi, via Carminati de’ Brambilla, via Sironi, via San Giuseppe, via Buonarroti, via Manzoni, via Don Rossi, via Giovenzana, via Crotta, via Modromeno, via San Francesco.

In corrispondenza di ogni area di cantiere verrà comunque garantito perlomeno il transito a senso unico alternato.

“L’amministrazione comunale, attraverso l’Ufficio Tecnico, ha a lungo sollecitato questi interventi volti a ristabilire una condizione ottimale per la circolazione dei veicoli al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini” spiega l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò, ricordando le ordinanze firmate in merito dal comandante della Polizia locale Matteo Tocchetto.

ORDINANZA DIRIGENZIALE DEL 17/09/2024

ORDINANZA DIRIGENZIALE DEL 02/01/2024