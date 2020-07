Casatenovo, al via i lavori di asfaltatura in centro

L’amministrazione comunale mette in guardia da possibili disagi alla circolazione

Durante i lavori il parcheggio di piazza Repubblica sarà off limits

CASATENOVO – Via Monteregio (verso Besana Brianza), un tratto di via San Gaetano e il parcheggio di piazza Repubblica antistante il Municipio. Sono le tre zone interessate dai lavori di asfaltatura in partenza nelle prossime settimane.

L’amministrazione comunale ha deciso di mettere le mani avanti invitando la cittadinanza alla comprensione degli inevitabili disagi che questi interventi di rifacimento del manto stradale comporteranno.

In particolare, l’assessore ai Lavori pubblici Guido Pirovano ricorda che il parcheggio di piazza Repubblica, nei giorni dei lavori, non sarà accessibile: “Consigliamo di utilizzare gli stalli di sosta in piazza Repubblica (lato campo di calcio) o, in alternativa, i parcheggi di via del Lavoro (presso le Poste), piazza del mercato (escluso il sabato) e via Misericordia (Cimitero). L’impresa incaricata, d’intesa con la Polizia Locale, gestirà la viabilità garantendo laddove possibile sensi unici alternati nelle fasi di cantiere”.