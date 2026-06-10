Casatenovo, al via il centro estivo comunale per un’estate di gioco e crescita

Il centro estivo comunale, promosso insieme a Retesalute, prenderà il via il 7 luglio

“Particolare attenzione verrà posta ai temi dell’inclusione, del benessere e della partecipazione”

CASATENOVO – Prenderà il via il prossimo 7 luglio il Centro Estivo Comunale 2026, un’importante opportunità educativa e ricreativa dedicata ai bambini e ai ragazzi del territorio, promossa dall’Amministrazione Comunale di Casatenovo in collaborazione con

l’azienda speciale Retesalute e il coinvolgimento di associazioni del territorio.

“Anche per l’edizione 2026, il Centro Estivo si propone di offrire un ambiente sicuro,

accogliente e stimolante, capace di coniugare divertimento, socializzazione e crescita

personale attraverso un ricco programma di attività ludiche, sportive, creative ed

educative” precisa Enrica Baio, assessore ai Servizi sociali e Istruzione.

Tra laboratori, giochi di gruppo, attività all’aria aperta, momenti dedicati alla scoperta del territorio e percorsi pensati per valorizzare le capacità e i talenti di ciascuno, il centro estivo punta a garantire un’offerta educativa di qualità, inclusiva e attenta alle esigenze delle famiglie del territorio. “Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’inclusione, della partecipazione e del benessere, attraverso attività progettate per favorire la collaborazione, il rispetto reciproco e la costruzione di relazioni positive” conclude Baio, ringraziando gli educatori, gli operatori, i volontari e i soggetti coinvolti nell’organizzazione del servizio.

Sono disponibili ancora gli ultimi posti, è possibile iscriversi tramite il modulo online

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casatenovo.