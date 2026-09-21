Casatenovo, al via la campagna contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta

Nelle tabaccherie aderenti sarà possibile ritirare dei porta mozziconi tascabili

“L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare un segnale e promuovere comportamenti più responsabili”

CASATENOVO – “La strada non è un posacenere. Non gettarmi a terra”. E’ il messaggio, chiaro e diretto, scelto per veicolare la campagna di sensibilizzazione promossa da Silea in collaborazione con il Comune per contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sul suolo pubblico.

L’iniziativa, che mira anche a mantenere più puliti e decorosi gli spazi del territorio, coinvolge direttamente le tabaccherie del Comune che hanno aderito alla

campagna: presso le attività aderenti saranno distribuiti gratuitamente ai clienti appositi porta-mozziconi tascabili, strumenti semplici che consentono di conservare il mozzicone fino al momento in cui è possibile conferirlo correttamente, evitando così di lasciarlo a terra.

Non solo: all’interno di queste attività, a cui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione comunale, sarà anche affissa la locandina della campagna, contribuendo a diffondere il messaggio e a sensibilizzare i fumatori sul problema dell’abbandono dei mozziconi.

“L’obiettivo dell’iniziativa è soprattutto quello di dare un segnale e promuovere comportamenti più responsabili, ricordando come anche un gesto apparentemente

piccolo possa incidere sul decoro degli spazi pubblici e sulla tutela dell’ambiente – precisa il vice sindaco, nonché assessore all’Ambiente Lorenzo Citterio, insieme alle consigliere Benedetta Villa (delegata all’educazione ambientale) e Gaia Caspani -. La distribuzione dei porta-mozziconi e l’affissione delle locandine vogliono rappresentare un’azione concreta di sensibilizzazione, realizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Silea e attività del territorio”.