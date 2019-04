Il termine ultimo per presentare le istanze è il 18 maggio

Sarà poi la nuova Giunta, una volta raccolte le proposte dei cittadini, a redarre il nuovo Pgt

CASATENOVO – L’obiettivo è valorizzare il territorio tenendo conto dei principi di sostenibilità ambientale, riduzione del consumo di suolo e incentivazione della mobilità lenta. Si è messa in moto la macchina per la redazione della variante del piano di governo del territorio approvato nel 2013.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Galbiati, comunica che sono aperti i termini per la presentazione di istanze e proposte da parte dei cittadini per la variante generale al Pgt di Casatenovo. L’assessore all’Urbanistica Marta Comi spiega i dettagli: “Il Piano di governo del territorio di Casatenovo, in vigore dall’ottobre del 2013, ha raggiunti infatti la naturale scadenza ed è soggetto a revisione secondo la normativa regionale. La previsione urbanistica del Pgt vigente si è dimostrata coerente con le esigenze del territorio ed ha visto l’attuazione di diversi ambiti di trasformazione”.

Una revisione necessaria cha ha come presupposto la valorizzazione del territorio

Ora bisogna rivalutare il tutto, “tenendo in considerazione alcuni aspetti di valorizzazione del territorio secondo i principi di sostenibilità ambientale, di riduzione del consumo di suolo e di incentivazione della mobilità lenta”. L’assessore Comi ha le idee chiare su quelli che dovranno essere i paletti: “La tutela del paesaggio dovrà trovare sempre maggiore spazio anche nell’ottica della promozione del territorio, così come il recupero delle aree dismesse e il potenziamento infrastrutturale del territorio”.

Istanze entro il 18 maggio

In questi giorni si aprono quindi la fase di interlocuzione della cittadinanza: in questo modo sarò possibile lasciare in eredità alla prossima amministrazione (Casatenovo va al voto il prossimo 26 maggio) la redazione del nuovo Pgt, analizzando le richieste e le proposte che arriveranno. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 18 maggio. Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte in triplice copia e in carta libera, in forma cartacea al protocollo generale del Comune di Casatenovo, Piazza della Repubblica n. 7, o a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.casatenovo@legalmail.it