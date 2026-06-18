Casatenovo, al via le asfaltature definitive dopo i lavori ai pozzi Vismara

Concluso il progetto da 1,3 milioni di euro per il potenziamento della rete idrica

Le opere dovrebbero concludersi entro l’inizio di luglio

CASATENOVO – Entrano nella fase conclusiva i lavori legati al potenziamento della rete idrica comunale attraverso l’acquisizione e il collegamento degli ex pozzi Vismara. Dopo il completamento, a dicembre 2025, dell’intervento infrastrutturale realizzato da Lario Reti Holding, sono ora iniziate le opere di ripristino definitivo del manto stradale nelle zone interessate dai cantieri.

L’intervento di asfaltatura ha un valore complessivo di 120mila euro e rappresenta l’ultimo passaggio del progetto che ha interessato il sistema acquedottistico del territorio.

L’opera principale, del valore di 1,3 milioni di euro, ha consentito di riqualificare i pozzi Vismara e integrarli nella rete di distribuzione idrica comunale. I lavori hanno previsto la pulizia delle colonne e dei filtri, l’installazione di nuove pompe e la realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione lunga circa due chilometri, collegata al serbatoio Monteregio.

Secondo Lario Reti Holding, l’intervento permetterà di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico locale, migliorando la capacità di risposta ai periodi di siccità e riducendo la dipendenza dall’acquedotto Brianteo.

Con il completamento delle opere sotterranee e il necessario periodo di assestamento del terreno successivo agli scavi, l’attenzione si concentra ora sulla sistemazione della viabilità e sul ripristino del decoro urbano.

Le asfaltature interesseranno le vie Casati, Garibaldi, Buonarroti, Sirtori e Torriggia, dove verrà steso il nuovo manto stradale definitivo. L’obiettivo è ripristinare le condizioni ottimali di sicurezza e comfort per automobilisti e residenti.

Salvo condizioni meteorologiche avverse, i lavori dovrebbero concludersi entro l’inizio del mese di luglio.