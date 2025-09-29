Casatenovo. All’Istituto Fumagalli l’inaugurazione dell’anno scolastico lecchese

Autorità, studenti e docenti uniti per celebrare l’inaugurazione

L’Istituto protagonista grazie alla fiducia riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Territoriale

CASATENOVO – Un momento solenne, carico di significato e di partecipazione: giovedì 25 settembre, all’Istituto Professionale G. Fumagalli di Casatenovo, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico delle scuole lecchesi, alla presenza delle principali istituzioni locali, in un clima di forte attenzione verso il futuro delle nuove generazioni.

Un grande onore e al tempo stesso un segnale di fiducia per l’istituto, che ha potuto ospitare questo momento significativo grazie alla scelta dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, rappresentato dal dirigente dott. Adamo Castelnuovo.

All’evento erano presenti numerose autorità di rilievo della vita istituzionale locale e regionale: il Prefetto di Lecco, il Vicequestore, il Sottosegretario con delega all’Autonomia della Regione Lombardia, la Presidente della Provincia di Lecco, il Sindaco di Casatenovo, il Maresciallo dei Carabinieri di Casatenovo, insieme a rappresentanti del mondo della scuola, dell’associazionismo e dell’imprenditoria, tra cui Confindustria Lecco-Sondrio.

Non poteva mancare il fiore all’occhiello dell’Istituto, l’indirizzo alberghiero, che con straordinaria professionalità ha realizzato un raffinato buffet, molto apprezzato da tutte le autorità presenti. Studenti e docenti hanno collaborato fianco a fianco per offrire un’accoglienza curata nei minimi dettagli, dimostrando come la scuola sia anche palestra di stile, rigore, spirito di squadra e passione.

Un evento che ha saputo unire istituzioni, scuola e territorio in un’unica grande comunità educativa, interpretando al meglio il senso profondo dell’avvio del nuovo anno scolastico: costruire insieme il futuro, valorizzando ogni studente, ogni talento e ogni opportunità, come ricordato dal Prefetto.

A fare gli onori di casa è stata la Dirigente Scolastica, Emanuela Marino, che con passione e lungimiranza guida l’Istituto lungo un percorso di apertura al territorio e di innovazione didattica. Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco, ha sottolineato come la collaborazione con numerose realtà, locali e non, rappresenti uno dei principali punti di forza del Fumagalli: “È una scuola che non si limita a restare chiusa tra le proprie mura, ma si confronta, si mette in gioco ed è in costante crescita” ha dichiarato.

Ha inoltre annunciato l’avvio di un progetto volto a individuare nuovi spazi a Casatenovo, resi necessari dal costante aumento delle iscrizioni. “Negli ultimi anni abbiamo realizzato diversi interventi sull’Istituto, anche sotto il profilo estetico – ha aggiunto la Presidente – perché crediamo profondamente nel valore del vostro lavoro”.

Particolarmente apprezzati anche i percorsi dell’indirizzo agrario, che attraverso la serra e le attività di coltivazione diffonde il rispetto per l’ambiente e la cultura del verde, e dell’indirizzo sociosanitario, da sempre impegnato a formare studenti in grado di unire competenze professionali, empatia e senso di responsabilità sociale.