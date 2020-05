Casatenovo, avviato tavolo di lavoro sulle proposte educative per il periodo estivo

Lo scenario più realistico sembra essere quello di poter proporre diversi centri estivi distribuiti sul territori

Il Comune sta lavorando in rete con le agenzie educative presenti sul territorio per costruire proposte educative

CASATENOVO – “Anche il comune di Casatenovo sta lavorando in rete con le agenzie educative presenti sul territorio per costruire insieme possibili proposte educative che andranno a interessare il periodo estivo dei nostri bambini e ragazzi”.

A ribadirlo è l’assessore ai Servizi alla persona Gaetano Caldirola con una nota in cui viene ribadito come siano ancora molti i punti aperti, in modo particolare le linee operative prodotte dal Comitato scientifico e dalle istituzioni. Di fronte all’impossibilità di condividere, già ora, una proposta concreta l’amministrazione comunale è al lavoro per affrontare una situazione completamente nuova per supportare le famiglie nel periodo estivo e per far vivere ai ragazzi un’esperienza che possa permettere di recuperare – almeno in parte – la

dimensione sociale, educativa e scolastica che sono state messe a dura prova in questo periodo di pandemia.

Da qui l’idea di istituire un tavolo di lavoro costituito dall’assessorato ai Servizi alla persona, dagli oratori della pastorale Giovanile, Retesalute e l’Istituto Comprensivo di Casatenovo. Nella rete verranno coinvolte anche le società sportive e associazioni presenti sul territorio che in questi anni hanno formulato una proposta estiva al fine di garantire un coordinamento e una stretta collaborazione.

“Elemento di grande attenzione sarà sicuramente quello della sicurezza, si sta quindi ragionando su scenari che vedranno un’esperienza molto diversa da quella che ha sempre caratterizzato l’estate dei nostri ragazzi, ma non per questo di minor valore – aggiunge Caldirola – . Lo scenario più realistico sembra essere quello di poter proporre diversi centri estivi distribuiti sul territorio perché questo sarà l’unico modo per rispettare i protocolli e la necessità di mantenere il corretto distanziamento interpersonale e al fine di raccogliere le esigenze del territorio, il tavolo di lavoro sta sviluppando anche un semplice questionario su alcuni indicatori chiave relativi ai bisogni delle nostre famiglie nei mesi estivi”.

Un’attenzione, quella riservata ai ragazzi in età scolare, a cui si affianca quella per la fascia 0 – 6 anni. “In questi mesi difficili, Casatenovo ha dimostrato un grande senso di responsabilità e collaborazione con la consapevolezza che anche le fasi successive ci avrebbero riservato altrettante difficoltà. Dobbiamo continuare a lavorare insieme con il forte senso di responsabilità e spirito di solidarietà che ci ha caratterizzato fino ad ora.

Un grazie in anticipo a tutte le agenzie educative che si sono rese disponibili a lavorare insieme per sviluppare proposte per questo importante servizio” conclude Caldirola.