Casatenovo, centri estivi: saranno diffusi e part time

La proposta del Comune per i centri estivi: coinvolti nell’organizzazione una serie di enti e associazioni

“Privilegiamo la formula del part time per raggiungere il maggior numero di famiglie”

CASATENOVO – Saranno part time e diffusi nel territorio grazie alla disponibilità fornita dalle scuole e dagli oratori. Stiamo parlando dei centri estivi alla cui organizzazione sta lavorando il Comune insieme agli oratori della Pastorale Giovanile, Retesalute, La Grande Casa, l’Istituto Comprensivo di Casatenovo, Casatesport e altre associazioni del territorio.

Annullati gli oratori estivi e l’esperienza di Parco Vivo a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il Comune ha istituito un tavolo di lavoro per unire gli sforzi e garantire

il massimo possibile del servizio alle famiglie, nel rispetto delle vigenti normative e

aderendo alla proposta “Costruiamo insieme la nostra estate… in sicurezza”

sviluppata da diversi organismi a livello distrettuale.

Puntualizza l’assessore Gaetano Caldirola: “Viste le tante richieste emerse dal sondaggio preliminare inviato alle famiglie nelle scorse settimane, il modello sviluppato sarà molto differente rispetto a quello degli scorsi anni e probabilmente non risponderà appieno alle tante e diverse esigenze delle famiglie casatesi ma è importante che le famiglie comprendano che, seppur i dati della pandemia continuano ad essere incoraggianti, i protocolli di sicurezza richiesti ai centri estivi sono tutti improntati alla massima precauzione (distanziamento interpersonale, mascherina, sanificazione…) e per l’amministrazione questo è il primo obiettivo da garantire durante l’estate e verrà condiviso con la famiglia attraverso un patto di corresponsabilità”.

La proposta è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione degli oratori Casatesi

che hanno messo a disposizione spazi, volontari e animatori a supporto dell’attività

educativa e alla estrema flessibilità e professionalità degli educatori di Retesalute e

La Grande Casa. “Voglio ringraziare tutto il consiglio comunale, perché nella continue difficoltà incontrate nella predisposizione dell’offerta estiva, avere un confronto costruttivo con le minoranze sempre finalizzato al bene dei ragazzi e delle famiglie casatesi, è stato di grande supporto per permetterci di operare con la massima serenità ed arrivare a scelte condivise da tutto il consiglio”.

L’alto numero di richieste avanzato dalle famiglie ha reso necessario trovare il giusto equilibrio tra le esigenze delle famiglie e il benessere del bambino/ragazzo. Da qui la proposta di proporre principalmente un modello a part time distribuito sul territorio

Casatese utilizzando le strutture oratoriane e alcune scuole del territorio, raggiungendo così il massimo numero di famiglie possibili garantendo allo stesso tempo un’esperienza di valore e di benessere per i nostri ragazzi. Si potrà quindi scegliere tra un part time mattutino dalle 8 fino alle 13 (con pranzo al sacco) o pomeridiano dalle 13.30 alle 18. Verrà effettuato il triage in entrata i primi 30 minuti e l’uscita scaglionata negli ultimi 30.

“I diversi gruppi omogenei verranno gestiti da un educatore professionale di

Retesalute/La Grande Casa o da istruttori qualificati con il supporto di animatori (dai

16 anni in su) – continua Caldirola – . Abbiamo anche chiesto la collaborazione dei docenti dell’istituto comprensivo per aiutare i ragazzi a recuperare alcune ore di didattica in presenza forzatamente perse in questi mesi di lockdown”.

Nel modulo di preiscrizione verrà lasciata la possibilità alle famiglie che hanno esigenze

di lavoro e che non hanno nessuna rete familiare o di vicinato a supporto per

l’accudimento dei figli per l’intera giornata, di esprimere questa necessità al fine di

permettere agli amministratori, numeri alla mano, di valutare in tempi brevi la possibilità di proporre una risposta mirata a queste situazioni.

Il centro estivo avrà inizio il 29 giugno e terminerà il 7 agosto e al fine di mantenere gruppi omogenei chiederemo alle famiglie una preiscrizione a blocchi di almeno 2 settimane.

Le preiscrizioni verranno valutate in tempi brevi così da dare una risposta alle famiglie

il prima possibile. Nella fase di accettazione delle iscrizioni, verrà data priorità ai nuclei

dove entrambi i genitori lavorano o nuclei monoparentali dove il genitore lavora e ai

bambini della scuola primaria rispetto alla secondaria. E’ prevista anche una

valutazione della domanda e progettazione di intervento specifico in relazione alle

esigenze del bambino diversamente abile.

“Il servizio sarà dedicato alle famiglie residenti a Casatenovo e verrà applicato il costo

del centro estivo comunale dello scorso anno (43,5 euro a settimana per la formula

part-time mattino o pomeriggio). Vista la dislocazione organizzativa su tutto il

territorio casatese, la necessità di svolgere il più possibile le attività all’aperto e

l’obiettivo di contenere i costi per le famiglie è previsto il pranzo al sacco portato da

casa nella formula del part-time mattutino. Ricordiamo alle famiglie che potranno

anche accedere ai Bonus Babysitter in relazione alle attività estive”.

I periodi del centro estivo saranno i seguenti:

• 1° turno: dal 29 giugno al 10 luglio

• 2° turno: dal 13 al 24 luglio

• 3° turno: dal 27 luglio al 7 agosto

In base alle pre-iscrizioni effettive verrà composto il gruppo tenendo in

considerazione la struttura oratoriana o scolastica più vicina alla propria residenza.

Il modulo di preiscrizione sarà on-line e disponibile da lunedì 8 giugno, l’ordine

cronologico di prenotazione non costituirà diritto di priorità nell’assegnazione.