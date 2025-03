Casatenovo, cestini pubblici zeppi di rifiuti: al via la campagna di sensibilizzazione

Al via la campagna di sensibilizzazione sugli oltre 130 cestini presenti nel territorio comunale

L’invito a non conferire i rifiuti domestici nei contenitori dislocali lungo le strade e nei parcheggi di Casatenovo

CASATENOVO – “Ne abbiamo i cestini pieni”. E’ l’eloquente messaggio affisso sugli oltre 130 cestini presenti sul territorio comunale utilizzati a sproposito da chi si trova a passare per la città.

Stanca di dover constatare l’errato conferimento di rifiuti domestici in quelli che dovrebbero essere contenitori per la raccolta di piccoli rifiuti da passeggio e deiezioni canine, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Galbiati ha chiesto la collaborazione di Silea, la partecipata attiva nel settore dei rifiuti per tutta la Provincia di Lecco, per sensibilizzare la cittadinanza a un uso più responsabile dei cestini.

Proprio su quest’ultimi sono infatti apparsi gli adesivi realizzti e donati da Silea per ricordare che i rifiuti domestici vanno regolarmente conferiti e differenziati correttamente con la raccolta a domicilio.

“Invitiamo la cittadinanza a collaborare attivamente segnalando eventuali abbandoni di rifiuti sul territorio per contribuire a mantenere Casatenovo pulita” puntualizza Benedetta Villa, consigliera comunale delegata all’Educazione ambientale.