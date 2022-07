Casatenovo, con Util’Estate al lavoro il primo gruppo di giovani

Iniziato a Casatenovo il progetto Util’Estate

Giovani al lavoro per la riqualificazione del parco giochi di Santa Margherita e il parco di Villa Facchi

CASATENOVO – E’ iniziata lunedì l’esperienza di Util’Estate per il primo gruppo di giovani di Casatenovo che hanno aderito a questo progetto.

I giovani si stanno occupando in modo particolare di attività di riqualificazione di aree pubbliche come il parco giochi di Santa Margherita e il parco di Villa Facchi. Previsti, nel corso dell’esperienza, anche momenti di socializzazione e di incontro con realtà del territorio che lavorano in ambito sociale e sanitario.

“Un buon lavoro a tutti i giovani e un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale per quanto riusciranno a fare in questi 15 giorni per rendere Casatenovo più bella e accogliente” fanno sapere dal Comune.