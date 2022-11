Casatenovo: contro il caro bollette arriva il bonus del Comune

Le domande dovranno essere presentate in Comune entro il 28 novembre

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di aiutare le famiglie già penalizzate dal Covid e ora alle prese con il caro bollette

CASATENOVO – Contributi economici per aiutare le famiglie a pagare le bollette, schizzate alle stelle a causa del caro energia. L’amministrazione comunale casatese ha deciso di indire un bando per l’assegnazione di questo bonus, rivolto alle utenze in difficoltà nel pagamento dell’energia elettrica e del gas metano. “Diversi nuclei familiari di Casatenovo versano tuttora in situazione di difficoltà economica causate dapprima dalla pandemia da Covid-19 e successivamente accentuate dalla sopravvenuta crisi energetica dettata dal conflitto bellico tutt’ora in corso – spiegano il sindaco Filippo Galbiati e l’assessore ai Servizi sociali Gaetano Caldirola -. Per questo abbiamo voluto indire un nuovo avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari, residenti nel Comune di Casatenovo, con isee inferiore ai 20mila euro che hanno visto un aggravamento della situazione economica sopravvenuta durante il periodo pandemico e accentuata dalla crisi energetica”.

Tra i requisiti richiesti per presentare la domanda anche l’essere intestatari di contratto di somministrazione luce e/o gas (uso domestico) documentata da bollette. Sulla base delle fatture e/o bollette relative alle utenze di luce e gas dell’annualità in corso (anno 2022), verrà riconosciuto un contributo massimo di 600 euro in base al numero dei componenti del nucleo familiare partendo da un minimo di 200 euro per famiglie monocomponenti fino a 600 euro per quelle da 5 persone in su.

I nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il termine del 28 novembre 2022 ore 12.30.

È possibile accedere a tutti i dettagli dell’avviso e alla modulistica per presentare domanda accedendo al seguente link: https://www.comune.casatenovo.lc.it/it/news-2537-AVVISO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE