Casatenovo: dal Comune 7mila euro per sostenere l’attività dell’Auditorium

Stipulata una convenzione tra l’amministrazione comunale e la parrocchia di San Giorgio

CASATENOVO – Un contributo di 7mila euro all’anno per sostenere le molteplici attività dell’autorium parrocchiale, diventato in questi anni, nonostante le difficoltà che hanno incontrato cinema e teatri, il principale riferimento del territorio per chi ama andare al cinema, con una programmazione che garantisce pellicole di prima fascia, peraltro a prezzi contenuti rispetto ai multisala.

L’amministrazione comunale ha siglato nei giorni scorsi una convenzione con la parrocchia, valida fino al 2024, in cui viene riconosciuto l’importante ruolo aggregativo svolto dall’auditorium grazie al lavoro dei volontari.

“La rassegna teatrale offre eventi di alta qualità ed è molto apprezzata, sempre sold out negli ultimi anni – spiega la consigliere con delega alla Cultura Enrica Baio – . La collaborazione ha consentito anche di istituire il Premio San Giorgio alle Arti e alla Cultura e di ”aprire” l’Auditorium alla collaborazione con associazioni del territorio”.

Tra gli impegni presi messi nero su bianco dalla convenzione, oltre al contributo economico, l’impegno, da parte del Comune, a fornire adeguata pubblicità alla stagione teatrale dell’Auditorium e al Premio San Giorgio alle Arti e alla Cultura con tutti gli strumenti in suo possesso.

Dal canto suo la parrocchia di San Giorgio martire si impegna a mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale l’Auditorium per sei serate nel periodo compreso fra gennaio e dicembre in ogni anno al prezzo agevolato di 488 euro. A sua volta, il Comune metterà a disposizioni delle Associazioni casatesi queste opportunità.

“Rivolgo ai casatesi l’invito di frequentare sempre di più il nostro Auditorium, di vivere il fascino del Cinema e del Teatro a Casatenovo – conclude Baio in una nota condivisa anche dal sindaco Filippo Galbiati – . I prezzi dei biglietti sono inferiori rispetto alle offerte che si trovano nei multisala, grazie anche al fatto che le attività sono interamente gestite dagli eccezionali volontari della Parrocchia”.