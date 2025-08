Casatenovo, divertimento e avventura al centro estivo del Comune

Bilancio più che positivo per le prime quattro settimane del centro estivo promosso dal Comune

I bambini sono stati coinvolti in moltissime attività: giochi all’aperto, laboratori creativi, gite e piscina

CASATENOVO – Divertimento e avventura al centro estivo “Ri-scopriamoci… Solo chi sogna può volare” promosso dal Comune in collaborazione con l’azienda speciale Retesalute per offrire alle famiglie un servizio di qualità a livello educativo e ricreativo durante il periodo di vacanza.

Tra giochi all’aperto, laboratori creativi, gite e piscina il bilancio delle prime quattro settimane di attività del centro è più che positivo. A confermarlo è l’assessora ai Servizi sociali Enrica Baio che precisa: “L’obiettivo principale era quello di offrire un ambiente sicuro, stimolante e divertente, dove i bambini potessero crescere, imparare e stringere nuove amicizie. I feedback ricevuti dai genitori e dai bambini stessi sono stati molto positivi e questo ci motiva a continuare su questa strada”.

Baio intende poi rivolgere un “grazie speciale a tutte le associazioni del territorio per il prezioso contributo e la collaborazione che hanno reso questa esperienza indimenticabile”. Non solo. “Esprimo gratitudine a tutti gli educatori per la professionalità, l’impegno e il modo in cui hanno saputo coinvolgere i bambini creando un ambiente positivo e stimolante. E provo riconoscenza per tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita del centro estivo perché la loro presenza, il supporto e la collaborazione sono stati fondamentali per garantire per garantire un’esperienza positiva e sicura per tutti i partecipanti”.

Le iscrizioni per le prossime settimane sono ancora aperte con pochi posti ancora a disposizione: per info è possibile scrivere a iscrizione@comune.casatenovo.lc.it