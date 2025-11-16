Casatenovo: dodici nuove piante a scuola per la giornata dell’albero

Appuntamento venerdì 21 novembre alla scuola di Cascina Grassi

Protagonisti gli alunni delle otto classi della primaria che metteranno a dimora le dodici nuove assenze arboree

CASATENOVO – Dodici piante di diverse essenze saranno messe a dimora in occasione della Giornata nazionale degli alberi 2025. L’appuntamento, promosso dall’amministrazione comunale, si terrà venerdì 21 novembre a partire dalle 9 alla scuola primaria di Cascina Grassi, quando i bambini delle otto classi presenti presenteranno i loro lavori e le ricerche dedicate alle piante, prima di procedere poi alla piantumazione delle nuove essenze.

“L’intervento interesserà sia gli spazi interni sia le aree esterne dell’edificio scolastico, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, arricchire il patrimonio arboreo e favorire la creazione di nuovi luoghi di apprendimento e socialità all’aperto” precisano Benedetta Villa, consigliere comunale con delega all’Educazione ambientale e Lorenzo Citterio, vicesindaco e assessore all’Ambiente.

Che aggiungono: “L’evento rappresenta un momento di partecipazione collettiva, finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le giovani generazioni, sull’importanza del verde urbano e della biodiversità”.

Proprio per questo motivo, dal Comune arrivano dei doverosi ringraziamenti: “Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento alle realtà del territorio che collaboreranno alla realizzazione dell’iniziativa: associazione Cascine e Sentieri, associazione Colli Briantei, gruppo AFCB, gruppo Alpini e Silea. Un ringraziamento è inoltre rivolto alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Casatenovo, prof.ssa Simonetta Baldari, e al corpo docente della Scuola Primaria di Cascina Grassi per l’impegno profuso nell’ambito delle attività educative dedicate all’ambiente e alla sostenibilità. La giornata nazionale degli Alberi 2025 si configura come un’occasione di collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni, volta a promuovere la cultura del rispetto ambientale e la cura condivisa degli spazi comuni”.