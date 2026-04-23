Casatenovo, economia circolare: incontro pubblico con il direttore di Silea

La serata si terrà lunedì 27 aprile alle 21 in sala consiliare

Focus sull’economia circolare partendo dalle attività e dai progetti di Silea

CASATENOVO – “Da rifiuti a risorse: il valore dell’economia circolare”: è il titolo della serata in programma lunedì 27 aprile alle 21 in sala consiliare che vedrà la partecipazione del direttore generale di Silea Pietro Antonio D’Alema.

Durante l’incontro, che conclude la rassegna di “Primavera Ecologica”, verranno illustrati i principali impianti e progetti che caratterizzano l’attività di Silea, insieme a dati e approfondimenti utili per stimolare una riflessione condivisa sul tema dell’economia circolare nel nostro territorio.

“L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto con la cittadinanza sui temi dello sviluppo sostenibile e della gestione innovativa dei rifiuti, alla luce delle più recenti evoluzioni nel campo dell’economia circolare” precisa il vice sindaco Lorenzo Citterio.

Che aggiunge: “Negli ultimi anni, Silea Spa Società Benefit ha intrapreso un significativo percorso di trasformazione, superando il tradizionale modello di gestione dei rifiuti per affermarsi come operatore integrato dell’economia circolare. Questo cambiamento è stato possibile anche grazie agli impianti gestiti e controllati dalla società, che costituiscono un rilevante patrimonio infrastrutturale e contribuiscono a contenere i costi tariffari a beneficio dei Comuni soci. La recente qualifica di Società Benefit riconosce e rafforza l’impegno che Silea porta avanti sul territorio da diversi anni”.