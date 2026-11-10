Casatenovo entra nel Parco del Curone: “Una realtà che sentiamo già nostra”

Ieri sera, lunedì, durante la comunità del Parco del Curone si è parlato dell’ingresso del Comune di Casatenovo

Strategica la collaborazione con il Parco del Lambro per la creazione di un corridoio ecologico nella Valle della Nava

MONTEVECCHIA – “Il Parco del Curone lo sentiamo già nostro perchè ci sentiamo parte di questa Brianza”. Con queste parole il sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati ha suggellato ieri sera, lunedì, l’imminente ingresso del suo Comune all’interno del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Presente tra il pubblico, insieme al suo vice Lorenzo Citterio, durante la riunione della comunità del Parco, Galbiati è intervenuto alla fine della trattazione del punto all’ordine del giorno relativo all’ampliamento dei confini del Parco regionale fino a Casatenovo.

Un percorso lungo, ha ricordato il presidente Giovanni Zardoni, frutto di interlocuzioni e confronti che hanno portato alla strategica realizzazione di un corridoio ecologico nella pregevole Valle della Nava, creando di fatto una connessione tra il Parco del Curone e quello del Lambro (a cui Casatenovo, inserito nell’ambito ecosistemi della Valle del Lambro, conferirà altri ettari di territorio). “Il mio collega Marco Ciceri ha subito colto lo spirito di questa operazione con cui si viene a produrre una cerniera, anche simbolica, tra due territori” ha rimarcato Zardoni, rimarcando la votazione all’unanimità in Consiglio comunale e l’ampia disponibilità mostrata da Regione Lombardia.

Il numero uno di Cascina Butto ha anche anticipato che l’ingresso di Casatenovo potrebbe non essere l’ultimo, accennando a dialoghi in corso tra Colle e Brivio, riferendosi quindi ai Comuni una volta compresi nel Plis del Monte di Brianza non ancora entrati nel parco regionale. “Stiamo vivendo un momento storico simile a quello vissuto al momento della fondazione del Parco (inizio anni Ottanta, ndr) con Comuni e Regione favorevoli agli ampliamenti” ha chiosato Zardoni, raccontando anche della recente trasferta in Olanda con il comitato gemellaggi di Olgiate Molgora grazie alla quale ha potuto conoscere anche i meccanismi di funzionamento dei parchi in altri stati europei. “Il territorio di Casatenovo porta con sé anche un’importante realtà di associazionismo che intendiamo valorizzare ulteriormente”.

La speranza è che dal Pirellone possa arrivare un contributo straordinario per via di questo ampliamento. I sindaci e i rappresentanti dei Comuni all’interno del Parco hanno espresso soddisfazione per il nuovo ingresso, mentre il sindaco di Casatenovo ha ricordato le tante attività, dall’acqua ai rifiuti passando alla salute, su cui i Comuni del Meratese e del Casatese hanno fatto sinergia attuando con i fatti, seppur con le rimodulazioni imposte dai tempi, il modello della Città Brianza di cui parlava il sindaco Giovanni Maldini negli anni Ottanta.

“Casatenovo si caratterizza per un territorio sicuramente più pianeggiante rispetto agli altri Comuni che costituiscono il Parco, ma è all’inizio del Tricudai, arrivando dalla Est, che il paesaggio cambia e diventa collinare” ha sottolineato rimarcando l’importanza di creare un corridoio ecologico. Gli ha fatto eco il suo vice Lorenzo Citterio: “Entriamo nel Parco come comunità viva, grazie anche ai nostri volontari”.

Sollecitato dalle domande di Sardi e Calogero, nominata proprio ieri sera come nuova rappresentante delle associazioni ambientaliste nella comunità parco, Zardoni ha anche precisato la correttezza di aver proceduto all’ingresso del territorio di Casatenovo come parco regionale: “Valutazioni sul passaggio di quest’area a parco naturale potranno essere fatte poi in seguito, procedendo un passo alla volta”.