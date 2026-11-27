In biblioteca si chiude il ciclo di incontri con gli autori, che ha proposto otto presentazioni in quattro sabati

Proseguono anche i gruppi di lettura e le iniziative dedicate ai bambini.

CASATENOVO – Ultimo appuntamento sabato 28 novembre per “Era meglio il libro”, la rassegna letteraria promossa dalla Biblioteca civica di Casatenovo. Alle 17 sono in programma due presentazioni: Maria Teresa Nardi parlerà di “Coltivare l’infanzia. Semi e storie per accompagnare i passaggi della crescita”, mentre sarà presentata anche la rivista “Eccentrico”, curata dalla Cooperativa La Vecchia Quercia. Come per i precedenti incontri, il pomeriggio si concluderà con un momento conviviale organizzato in collaborazione con l’associazione La Colombina.

La rassegna, articolata in quattro sabati consecutivi, ha proposto complessivamente otto presentazioni editoriali, spaziando tra generi e argomenti differenti. Il 7 novembre, giornata inaugurale, Ivano Gobbato ha accompagnato il pubblico alla scoperta dell’Odissea, mentre Mauro Corno ha presentato “I social prima dei social”.

Sabato 14 novembre sono stati protagonisti Alessandro Manca con “Dichiarazione”, un lavoro in cui la letteratura incontra la musica, e Diego Minonzio con “Gli inascoltati”, in dialogo con Silvia Golfari. Il 21 novembre sono invece intervenuti Andrea Buffa, autore di “Col legno nel rame”, ed Emma Cortesi, che ha presentato “La portinaia dei 17”, in dialogo con Emiliano Zatelli.

Accanto agli incontri con gli autori, la Biblioteca civica propone durante tutto l’anno diverse occasioni di lettura e condivisione rivolte a grandi e piccoli. Tra queste “Parliamo di libri”, i due gruppi di lettura per adulti attivi da dieci anni e guidati dal bibliotecario Francesco Coveney. Gli incontri si svolgono con cadenza mensile, il mercoledì pomeriggio e il giovedì sera, per confrontarsi su un titolo scelto insieme.

Ai bambini è invece dedicato “Ti racconto una storia”, il percorso animato dal Gruppo dei Lettori Volontari. Le attività di lettura ad alta voce sono differenziate per fasce d’età: “Leggimi ancora” per i piccoli da zero a tre anni, “Storie e avventure” per quelli dai tre ai sette anni e “Libri a merenda”, appuntamento del venerdì pomeriggio dedicato ai bambini all’uscita da scuola.