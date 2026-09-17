Casatenovo, ex Vismara: a ottobre le indagini propedeutiche alla demolizione

A inizio ottobre verranno eseguite le indagini geofisiche, i sondaggi e le trincee previste dalla Conferenza dei Servizi

Si tratta di passaggi propedeutici alla demolizione del compendio dell’ex Vismara

CASATENOVO – Prosegue l’iter per la riqualificazione dell’area dismessa ex Vismara. Lo fa sapere il vice sindaco nonché assessore all’Urbanistica Lorenzo Citterio, spiegando che con l’inizio del prossimo mese di ottobre Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione e riqualificazione di grandi aree dismesse subentrata alle precedente proprietà a seguito di una procedura giudiziaria, ha in programma di eseguire nelle prossime settimane le indagini prescritte nell’ambito della Conferenza dei Servizi, formalizzate dal Comune con la determinazione n. 477 del 4 agosto.

“Sarà interessato il Blocco A, compreso tra via Don Rossi, via Mameli e via Manzoni – rimarca Citterio -. Nelle giornate dell’8 e 9 ottobre sarà eseguita un’indagine geofisica sul piazzale antistante le Poste, mentre il 12 e 13 ottobre, in accordo con Arpa, saranno effettuate le ulteriori indagini previste dal Piano di caratterizzazione aggiornato (sondaggi, trincee e indagini geofisiche)”.

Si tratta di passaggi finalizzati e indispensabili per poter poi procedere con la demolizione, nel frattempo autorizzata dalla Soprintendenza, dell’ex Vismara.

“L’Amministrazione comunale continuerà a seguire e accompagnare le diverse fasi del procedimento, in coordinamento con gli enti competenti, con l’obiettivo di arrivare alla progressiva trasformazione e riqualificazione di uno dei principali ambiti dismessi del territorio comunale” aggiunge Citterio, ringraziando Arpa Lecco ed Officine Mak per la “competenza con cui stanno affrontando questi passaggi in cui vanno tenuti assieme gli aspetti ambientali e la riqualificazione

dell’area”.