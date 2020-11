Casatenovo, Galbiati: “Contagi stabili”. 134 le domande per il contributo per le imprese

Sono 71 i nuovi casi di Covid segnalati a Casatenovo negli ultimi sette giorni

Si sono registrati purtroppo anche due decessi. Entrambi avevano più di 80 anni

CASATENOVO – 71 nuovi casi Covid segnalati a Casatenovo negli ultimi sette giorni, ovvero dal 18 al 24 novembre. “Un numero elevato e stabile rispetto alle tre settimane precedenti (i nuovi positivi erano 71, 74 e 73)” come sottolinea il sindaco Filippo Galbiati, sottolineando come tra i contagiati, 22 abbiano meno di 40 anni, 25 tra i 40 e i 60 anni, 16 tra i 60 e gli 80 anni e 8 più di 80. Pressochè pari il numero di contagi tra i sessi, con 36 maschi e 35 femmine.

Due lutti

In settimana sono stati registrati purtroppo due decessi di persone con più di 80 anni: “In un caso la positività era stata riscontrata alcune settimane fa, in un caso invece di recente. Tutta l’Amministrazione comunale esprime sentite condoglianze e vicinanza alle famiglie.

Va chiarito, senza entrare nello specifico, che nel nostro Paese tutti i casi di decessi con positività Covid 19 vengono registrati nel database Covid19, anche se la prima causa del decesso non è sempre l’infezione Sars – Cov2. I dati generali in Italia della mortalità sono tuttavia, nonostante questo aspetto, molto elevati, risentono e risentiranno ancora nei prossimi giorni dell’incidenza di infezione delle scorse settimane”.

Una mortalità elevata a cui fa da contraltare ad un iniziale decremento dei casi che necessitano l’ospedalizzazione”.

134 domande per il contributo economico alle imprese

Il Comune ha messo a disposizione un numero per l’assistenza domiciliare per anziani e persone fragili (039 9235282). Sul fronte economico, invece sono state 134 le imprese che hanno richiesto il contributo economico messo a disposizione dal Comune. La commissione capigruppo aveva infatti deliberato tempo fa l’impiego di 100mila euro a fondo perduto per le imprese. “Al momento sono state valutate positivamente 110 domande, ne restano 24 da esaminare per completare l’istruttoria – sottolinea il sindaco – . Il contributo non sarà quindi di 500 euro, ma in ogni caso superiore 700 euro”.

Attivo anche il conto corrente per donazioni a favore di persone bisognose e nuclei familiari in difficoltà economica. L’iniziativa, denominata Natale solidale, è stata promossa congiuntamente da Comune e Parrocchia (con il Centro Ascolto della Caritas di Casatenovo).