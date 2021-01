Casatenovo, Galbiati: “Incidenza Covid ridotta nel mese di gennaio”

I dati aggiornati sull’epidemia da coronavirus a Casatenovo

Galbiati: “Incidenza Covid in calo. Auspichiamo una ripresa delle attività didattiche in presenza anche per 2^ e 3^ medie e superiori”

CASATENOVO – Meno casi Covid nel mese di gennaio rispetto al periodo autunnale e prenatalizio, quando si registravano fino a 70 nuovi casi Covid a settimana a Casatenovo. A comunicarlo è il sindaco Filippo Galbiati precisando come “nel mese di gennaio l’incidenza si è ridotta in modo consistente”. Dal 1° gennaio a ieri, 19 gennaio, i casi segnalati sono stati 32, equamente divisi tra maschi e femmine. Per quanto riguarda le fasce d’età sono sei quelli con meno di 20 anni, 7 quelli di età compresa tra i 20 e i 40 anni, 10 tra i 40 e i 60 anni, 8 tra 60 e 80 anni e un over 80.

Il Covid ha purtroppo fatto registrare una nuova vittima, di età maggiore ai 80 anni.

Galbiati ha infine sottolineato come la Prefettura abbia coordinato, in queste settimane, un piano per il trasporto scolastico provinciale e un piano per il monitoraggio degli assembramenti all’esterno degli istituti scolastici, coinvolgendo Comuni, Provincia, Aziende di trasporto, Forze dell’ordine, “nell’auspicio, che tutti abbiamo, di una rapida ripresa delle attività didattiche in presenza per le Scuole superiori e seconda e terza media”.