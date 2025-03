Casatenovo, giro di vite sui rifiuti: inasprite le sanzioni per gli illeciti

Aumentano le sanzioni che passano da 50 a 150 euro

CASATENOVO – Una stretta sui comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti. A introdurla, prevedendo sanzioni più pesanti in caso di trasgressione, è la Giunta comunale che, con deliberazione dello scorso 26 marzo, ha deciso di adottare più incisive misure per contrastare i sempre crescenti episodi di inciviltà. Nello specifico, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Galbiati ha deciso di puntare alle tasche dei trasgressori aumentando la sanzione, portandola dagli attuali 50 euro (misura ridotta) a 150 euro.

“Questo adeguamento si basa sulla facoltà prevista dalla legge n. 689/1981, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare le regole per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano” spiegano il vice sindaco Lorenzo Citterio insieme all’assessore con delega alla Polizia locale Dario Brambilla e il comandante della Polizia locale Matteo Tocchetto.

Non solo. “Questo intervento si inserisce in un piano più ampio che prevede anche il

rafforzamento dei controlli sul territorio. Le attività di indagine e accertamento da parte

della Polizia Locale sono già state intensificate, con un significativo aumento delle

sanzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

Solo nei giorni scorsi l’amministrazione comunale, di concerto con Silea, aveva dato vita alla campagna “Ne ho i cestini pieni” per sensibilizzare sul corretto utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti presenti lungo i marciapiedi e nei parcheggi comunali.

Ora la decisione di inasprire le multe e di intensificare i controlli nella speranza che questo giro di vite possa fungere da deterrente efficace contro comportamenti dannosi per

l’ambiente e la qualità della vita in città.

“Invitiamo tutti i cittadini a collaborare, rispettando le normative in materia di rifiuti, per contribuire a mantenere il nostro ambiente più pulito e vivibile” la conclusione degli amministratori.