Casatenovo: gli ex pozzi Vismara parte attiva dell’acquedotto comunale

Lario Reti Holding ha completato gli interventi per rafforzare l’approvvigionamento, aumentare la resilienza della rete e migliorare sicurezza e aree verdi

CASATENOVO – Con il collegamento e la messa in funzione di due nuovi pozzi in località Torriggia, Lario Reti Holding ha completato i lavori di adeguamento e di collegamento alla rete di distribuzione comunale.

Questo intervento ha rafforzato le risorse a disposizione dell’abitato e rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’approvvigionamento idrico nella zona, riducendo la dipendenza dal Brianteo, il principale acquedotto della provincia di Lecco, e garantendo una maggiore resilienza di fronte ai problemi di siccità.

Tra le principali opere realizzate vi sono la riqualificazione delle strutture esistenti, inclusa la pulizia delle colonne e dei filtri dei due pozzi, nonché l’installazione di nuove pompe. In una seconda fase dell’intervento è stata realizzata una nuova rete di adduzione e distribuzione idrica, della lunghezza complessiva di circa 2 km, dotata di un impianto di disinfezione a raggi UV.

Grazie a questa rete è stato possibile collegare i pozzi al serbatoio Monteregio, situato anch’esso nel comune di Casatenovo, già oggetto di ampliamenti e potenziamenti tra il 2017 e il 2018. Il progetto ha inoltre previsto interventi ambientali e di sicurezza, tra cui la riqualificazione delle aree circostanti, il rinnovo dell’impermeabilizzazione e la separazione della rete fognaria nelle zone già interessate dagli scavi per la nuova adduttrice, completati con successo.

Le opere, realizzate grazie a un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, erano iniziate indicativamente nella primavera del 2025. Dopo il necessario e consueto periodo di assestamento del terreno, sono previsti i ripristini definitivi degli asfalti dei tratti di strada interessati e la sistemazione delle aree verdi, con la piantumazione di arbusti e la realizzazione di una recinzione per migliorare la sicurezza e l’estetica dell’area.