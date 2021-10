Casatenovo, gli studenti del Fumagalli a lezione di sicurezza stradale: simulato un incidente

L’iniziativa si è svolta questa mattina, martedì, nella piazza del Mercato

Dato il grande successo del progetto, l’idea del preside è di promuovere anche nei prossimi anni questa iniziativa di sicurezza stradale

CASATENOVO – Hanno assistito sul campo a una simulazione di un incidente stradale tra un’auto e una moto apprendendo dal vivo non solo informazioni e rudimenti base di come comportarsi quando si è coinvolti o quando si assiste a un sinistro. ma anche le procedure legali che scattano in caso di incidenti stradali.

E’ stata una giornata diversa dal solito quella vissuta dagli studenti di quinta dell’istituto Fumagalli di Casatenovo, unico nella provincia di Lecco, ad aver aderito nell’anno scolastico 2020-21 alla rete di scuole della regione Lombardia sulla sicurezza stradale.

Alle lezioni teoriche, svolte in classe lo scorso anno, quando gli studenti erano in quarta, è seguito oggi, martedì, posticipato causa Covid e ulteriormente ritardato di qualche giorno causa… pioggia, l’incontro conclusivo nel parcheggio antistante l’auditorium di Casatenovo usato per il mercato settimanale.

Qui, sotto l’occhio vigile degli agenti della Polizia locale e con il supporto della cooperativa onlus La strada è stato simulato un incidente. Non potevano mancare anche i volontari della Croce Rossa di Casatenovo, a cui sono spettate le informazioni sanitarie. Presente anche una delegazione di studenti dell’istituto professionale Falcone di Gallarate, capofila del progetto regionale.

L’iniziativa ha riscosso un grande apprezzamento tra gli studenti tanto che il dirigente scolastico Renzo Izzi sta valutando l’ipotesi di farla diventare un appuntamento fisso per gli studenti di quarta superiore alle prese, chi prima e chi poi, con il conseguimento della patente di guida.