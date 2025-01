Casatenovo, il 10 la serata per ricordare l’ambasciatore Luca Attanasio

L’incontro è in programma lunedì 10 febbraio alle 21 in sala consiliare

Verrà ricordata la figura di Luca Attanasio, ambasciatore in Congo, ucciso nel 2021

CASATENOVO – “Luca Attanasio. Ambasciatore di pace”: è il titolo dell’incontro in programma lunedì 10 febbraio alle 21 in sala consiliare per ricordare e approfondire la figura del diplomatico italiano ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, ucciso il 22 febbraio 2021 nell’adempimento delle sue funzioni.

Alla serata prenderanno parte persone che hanno conosciuto l’ambasciatore Attanasio: il padre Salvatore Attanasio; Evelyne Kasongo dell’associazione “Amici di Luca

Attanasio”; don Adelio Molteni, parroco della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Carnate e un tempo sacerdote dell’oratorio frequentato da Luca Attanasio; Sefora Luzzini, amica di infanzia.

L’incontro sarà moderato da Alessandra Facchi, docente di Teorie e pratica dei diritti umani presso l’Università degli Studi di Milano.

Spiegano il sindaco Filippo Galbiati e l’assessora alle Politiche culturali, pace e cooperazione Gaia Maria Giulia Riva: “Nel corso della sua missione di ambasciatore, Luca Attanasio si è adoperato per la promozione della pace tra i popoli e la realizzazione di importanti progetti umanitari, distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà. Conferendogli, postuma, l’onorificenza di Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha definito “un esempio di chi aveva messo la propria italianità a servizio della causa dell’umanità. Il titolo di ambasciatore mai come in questo caso è meritato, perché davvero rimane un punto di riferimento emblematico per quanto riguarda il modo in cui si interpreta il ruolo della diplomazia, delle Istituzioni, dell’azione pubblica””.