Casatenovo, il 12 l’inaugurazione delle walking stories

Il ritrovo è fissato alle 10 al parcheggio delle scuole medie di Casatenovo

I due percorsi si snodano nel verde raccontando le storie inventate dagli studenti

CASATENOVO – Una camminata letteraria lungo i sentieri su cui sono state installate le nuove walking stories realizzate dagli alunni delle scuole medie di Casateneovo. Si terrà sabato 12 aprile l’inaugurazione del nuovo percorso didattico legato alle walking stories realizzato nell’ambito del progetto Un’ora d’aria, finanziato dalla Fondazione Mazzola e patrocinato dall’Amministrazione comunale.

La proposta ha visto coinvolti gli studenti delle classi del tempo prolungato e include i ragazzi con disabilità e bisogni speciali. Nello specifico gli alunni hanno ideato e progettato i due percorsi, denominati “Il vaggio di Lucas” e “Il mistero del bosco”, che si snodano tra le scuole medie e Villa Mariani mentre un artista ha realizzato materialmente le pietre di inciampo grazie alle quali è possibile seguire i due itinerari nel verde ascoltando le due storie inventate dai ragazzi direttamente dalla loro voce (QR code).

Il ritrovo è fissato alle 10 nel parcheggio della scuola media in via San Giacomo 20. Per info e contatti: unoradara2024@gmail.com, progettisociali@demetra.net