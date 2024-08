Casatenovo, il 7 arriva Liberamente, la fiera del tempo libero

Appuntamento sabato 7 settembre all’area Fiera di via Volta

Liberamente è promosso dall’amministrazione comunale insieme alle associazioni di Casatenovo

CASATENOVO – Torna anche quest’anno, alla sua quarta edizione, Liberamente, un evento dedicato a bambini, ragazzi, giovani, famiglie e adulti durante il quale le diverse associazioni del territorio presenteranno, come in un grande open day, le loro attività sportive, musicali, ricreative, culturali, artistiche, educative e di volontariato in previsione delle attività autunnali. L’appuntamento è per sabato 7 settembre dalle 16 alle 19 presso l’area Fiera di via Volta.

Oltre alla presenza di stand informativi, dove poter reperire informazioni riguardo alle varie attività, è prevista un’area dimostrativa per permettere alle famiglie di apprezzare le diverse esibizioni e un’area giochi dove i ragazzi potranno sperimentare e giocare insieme, oltre ad un’area ristoro.

La prima edizione di Liberamente, che si è svolta nel 2021, è scaturita da un’idea dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Casatenovo che partecipavano al progetto Consiglio comunale dei ragazzi e che desideravano per il nostro Comune un momento di festa e di aggregazione che permettesse altresì ai giovani di conoscere le proposte che le associazioni e gli enti del territorio offrono per il tempo libero” spiega il vice sindaco Lorenzo Citterio, che è anche assessore alle Associazioni, insieme a Gaia Maria Giulia Riva, assessora alle Politiche culturali, Chiara Godina assessora ai Servizi Sociali e a Marta e Maria, ideatrici dell’evento. “La grande partecipazione immediatamente riscontrata è stata una notevole soddisfazione per i giovani ideatori dell’evento, che ancora oggi collaborano con l’Amministrazione nella gestione e organizzazione della giornata” aggiungono.

A questa quarta edizione parteciperanno: CasateseMerate, Casatesport, GSO San Giorgio e Pastorale giovanile di Casatenovo, Progetto Mondo – Angolo Giro, Scuola di Musica Antonio Guarnieri, Velate Rugby & Rugbytots, Globe Soccer Crew, Croce Rossa Italiana, Aido – Gruppo intercomunale Casatenovo-Missaglia-Monticello Brianza, Lilt – Gruppo di Casatenovo (Associazione provinciale Lecco). Ringraziando tutti gli enti e le associazioni coinvolte, rinnoviamo l’invito a partecipare a questa speciale manifestazione.