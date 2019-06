Casatenovo, il Comune bussa in Regione per finanziare la rotonda di Valaperta

L’intervento, stimato in 164mila euro, è necessario per ridurre la pericolosità dell’incrocio tra via Dante, Resistenza e Petrarca

L’amministrazione comunale ha deciso di partecipare al bando regionale sulla sicurezza stradale: “Una questione su cui bisogna sempre insistere”

CASATENOVO – Gli obiettivi sono la moderazione della velocità e il miglioramento della visibilità in prossimità dell’incrocio, oltre allo snellimento del traffico nelle fasce orarie di attuale congestionamento. E la speranza è che possano beneficiarne tutti, dai camionisti agli automobilisti, passando per i ciclisti e i pedoni, per i quali è anche previsto una nuova possibilità di attraversamento di via della Resistenza e di via Dante Alighieri.

E’ in fase avanzata di progettazione la rotonda di Valaperta tra via Dante, Resistenza e Petrarca con la cui realizzazione l’amministrazione comunale di Casatenovo intende rivolgere un occhio di riguardo anche agli utenti con ridotte od impedite capacità motorie attraverso la creazione di nuova possibilità di attraversamento in condizioni di sicurezza.

La partecipazione al bando regionale

164mila euro il costo complessivo stimato pre gara d’appalto e suscettibile di ribasso (lavori, oneri aggiuntivi, progettazione, direzione lavori). Una cifra che il Comune spera di finanziare anche attraverso la partecipazione a un bando sulla sicurezza stradale promosso da Regione Lombardia. A fare il punto sulla situazione sono l’assessore ai lavori pubblici Guido Pirovano e il consigliere comunale di Valaperta Agostino Galbusera. “Dobbiamo procedere all’acquisizione di alcune porzioni di mappali di proprietà privata. Nel frattempo, in questi giorni, siamo riusciti a partecipare, con questo progetto, ad un bando regionale che finanzia in modo specifico opere per la sicurezza stradale. La nuova conformazione dell’intersezione consentirà, unitamente alla ridefinizione dei percorsi pedonali, un miglioramento nella fruizione da parte delle diverse tipologie di utenza ed, in generale, la riduzione delle situazioni di potenziale pericolo”.

Il tasso di incidentalità sulle strade di Casatenovo

La partecipazione al bando ha fornito l’occasione all’amministrazione di rivedere, secondo i parametri richiesti e i dati Istat, il tasso di incidentalità e lesività sulle strade di Casatenovo. L’indagine ha riguardato il triennio 2015-2017 e ha permesso di evidenziare i relativi costi sociali stimati. Nello specifico è emerso che nel triennio siano stati 105 gli incidenti con feriti con un tasso medio di lesività degli incidenti pari a 2,68. Di questi incidenti uno è stato mortale, con il tasso medio di mortalità di 25,56. 84 invece i sinistri in cui sono stati riportati danni a persone, tanto che il costo sociale per abitante, calcolato tenendo conto anche dei feriti e degli incidenti mortali, è stato stimato in 525,98 euro. Calcolato anche il costo sociale per km di rete stradale, pari a 105.535,52 euro. “Sulla sicurezza stradale, specie nei contesti urbani, bisogna sempre insistere nel portare avanti progressivamente progetti di miglioramento e mantenere alta l’attenzione” concludono Pirovano e Galbusera.