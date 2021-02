Per richiedere l’utilizzo degli spazi o della connessione bisogna mandare una mail in Comune 10 giorni prima

Per la discussione della tesi di laurea verrà concessa, se libera, la sala consiliare Maldini

CASATENOVO – Locali e connessioni web a disposizione degli studenti che intendessero sostenere le prove d’esame o discutere la tesi di laurea in Municipio. E’ la possibilità che il Comune offre agli studenti universitari visto il perdurare delle condizioni per cui varie Università proseguono nel garantire la possibilità di sostenere esami di ammissione alle facoltà, esami di corsi di laurea e discussione di tesi di laurea in modalità online, in remoto.

Per richiedere l’utilizzo di una sala o della connessione internet bisogna inoltrare richiesta all’ufficio cultura del Comune all’indirizzo ufficio.cultura@comune.casatenovo.lc.it almeno 10 giorni prima della prova d’esame o discussione di laurea, in modo da poter verificare le condizioni tecniche richieste dall’Università e garantire le stesse.

Se disponibile nelle date previste, sarà messa a disposizione, in particolare per la discussione della tesi di laurea, la sala consiliare G. Maldini.