Casatenovo, il sindaco invita tutti a Sant’Anna, quest’anno sarà plastic free

La Festa di Sant’Anna plastic free grazie all’impegno degli organizzatori

L’appello del sindaco Galbiati a partecipare

CASATENOVO – “Sono tante le iniziative di aggregazione nel corso dell’anno a Casatenovo, specie in primavera ed estate. Iniziative che favoriscono l’incontro tra le persone, che offrono intrattenimento culturale e che hanno contenuti interessanti come temi ambientali, sociali o di valorizzazione del territorio. Hanno tutte un sapore (ed un’organizzazione) locale che ce le rende piacevoli. Ne sono un esempio recente, dello scorso week end, la Notte Bianca organizzata egregiamente dall’Associazione Commercianti e le iniziative di Pro Loco per la festa del Paese”.

Così il sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati che ha rivolto un invito a tutti i concittadini a partecipare alla Festa di Sant’Anna che si terrà questa settimana a Cassina de’ Bracchi.

“Gli organizzatori, tutti giovani ragazze e ragazzi (e per fortuna!), quest’anno hanno progettato una festa interamente Plastic Free, senza più plastica monouso. Dico da subito che è un’iniziativa spontanea, autonoma (per la quale l’Amministrazione comunale non ha alcun merito)” ha sottolineato Galbiati.

“Quando sono venuto a conoscenza dell’iniziativa, però, ho chiesto un incontro agli organizzatori. Ho capito la fatica di un progetto ambizioso ed anche il fatto che i costi non sono indifferenti. Le ragazze ed i ragazzi di Sant’Anna hanno anticipato quello che per le direttive europee dovrà avvenire nel 2021. Abbiamo loro garantito supporto per la gestione del servizio di raccolta e conferimento in coordinamento con Silea e stiamo valutando con l’Amministrazione un contributo a questa iniziativa per sostenere i costi per l’acquisto del materiale compostabile. Ma soprattutto ho chiesto che da settembre Sant’Anna Social Club, vista l’esperienza acquisita, affianchi l’Amministrazione in un percorso con le altre associazioni per aiutarle a percorrere la stessa strada. Un progetto casatese da gestire con la giusta progressione per feste e sagre Plastic Free. Penso sempre che per amministrare, ancor più che “dirigere”, si debba avere la capacità di “accompagnare” la comunità affinché le esperienze positive, che nascono in essa, possano contaminarla progressivamente. Sant’Anna Social Club in questo senso è un valore aggiunto per tutta Casatenovo”.

“Non lo faccio mai – ha concluso il sindaco – ma questa volta voglio fare un invito ai casatesi. Il coraggio delle giovani e dei giovani di Sant’Anna, che da anni investono gli utili in progetti sociali e che quest’anno ci offrono una festa Plastic free, sono da premiare: questo Week-End, se non siete al mare o in montagna, tutti a Sant’Anna!”.