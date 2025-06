Casatenovo, inaugurata la casetta dell’acqua a Campofiorenzo

Presenti il vice sindaco Lorenzo Citterio e il direttore generale di LRH Vincenzo Lombardo insieme ai bambini della scuola dell’infanzia San Giuseppe

L’erogazione dell’acqua sarà possibile solo tramite tessera, acquistabile dal totem elettronico posto in via della Somaglia

CASATENOVO – Inaugurazione questa mattina, venerdì 27 giugno, alla presenza dei bambini della vicina scuola dell’infanzia San Giuseppe della nuova casetta dell’acqua, situata a Campofiorenzo, per l’esattezza in via della Somaglia angolo

via de Gasperi.

L’erogatore di acqua, naturale e frizzante, alla spina è installata da Lario Reti Holding, che si è occupata di acquisto e installazione dell’impianto e si occuperà anche della sua gestione, coprendone interamente i costi anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

L’acqua erogata è buona, sicura e controllata; proviene dall’acquedotto comunale ed è

sottoposta a rigidi controlli di qualità da parte del Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding.

All’interno del macchinario l’acqua viene filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore

e odore di cloro ed è disponibile refrigerata e anche gassata.

Presente, insieme al direttore generale di Lario Reti Holding Vincenzo Lombardo, il vice sindaco, nonché assessore all’Ambiente Lorenzo Citterio che ha precisato: “L’inaugurazione della nuova casetta dell’acqua nella frazione di Campofiorenzo rappresenta l’avvio, anche per Casatenovo, di un percorso concreto reso possibile grazie all’adesione del Comune al progetto Acqua Controcorrente. Un’iniziativa che porterà, a breve, all’installazione di altre due casette a cura di Lario Reti Holding, con l’obiettivo di offrire un servizio uniforme su tutto il territorio comunale”.

Non solo. “Continueremo a promuovere con convinzione il consumo di acqua potabile erogata da queste strutture, nella consapevolezza che scelte quotidiane semplici e responsabili – come ridurre l’uso di bottiglie in plastica monouso – generano effetti positivi e concreti sul piano ambientale e sulla qualità della vita”.

La casetta, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da

remoto dell’impianto, erogherà acqua al costo di euro 0,05 il litro, senza l’uso di contanti e

solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il

totem elettronico posto presso la casetta.