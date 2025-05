Casatenovo, istituto Fumagalli: inaugurata la serra didattica

L’inaugurazione della serra didattica si è tenuta ieri

Il progetto, che ha visto protagonisti gli studenti dell’indirizzo agrario, rappresenta un simbolo concreto di crescita, progettualità e sostenibilità

CASATENOVO – Inaugurazione ieri, giovedì, per la nuova serra didattica dell’istituto professionale Graziella Fumagalli, indirizzo agrario. A dare il benvenuto, parlando del progetto come di un simbolo concreto di crescita, progettualità e sostenibilità, la dirigente scolastica Emanuela Marino che ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti, sottolineando il valore formativo e simbolico dell’iniziativa.

Ha poi rivolto un grazie speciale è stato rivolto a Raffaele Cesana, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, a don Massimo Santambrogio, che ha benedetto la struttura, all’assessore Enrica Baio, e al comandante dei Carabinieri Christian Cucciniello, per la loro presenza significativa.

Il ringraziamento speciale è stato poi rivolto agli alunni e alle alunne dell’indirizzo agrario, veri protagonisti del percorso: grazie alla loro dedizione, cura e passione il progetto ha preso forma, diventando concreto e sostenibile.

“Il loro entusiasmo e il loro spirito di iniziativa sono la testimonianza più autentica del valore della formazione professionale” hanno fatto sapere i referenti della scuola, sottolineando anche la partecipazione attiva degli studenti dell’indirizzo enogastronomico, grazie ai quali è stato possibile gustare una raffinata degustazione con i prodotti coltivati nella serra, mostrando il perfetto connubio tra agricoltura e cucina: una vera esperienza “dalla terra alla tavola”.

Infine, un doveroso ringraziamento ai referenti di indirizzo: profesoressa Pistis per l’agrario, professor Rossi per l’enogastronomico e professoressa Caliendo per il socio assistenziale