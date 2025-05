Casatenovo: l’evento Tiki fa il pieno al Graziella Fumagalli tra sapori ed emozioni

Atmosfera hawaiana per un giorno al Graziella Fumagalli di Casatenovo

Professionalità, passione e spirito di squadra hanno reso l’esperienza indimenticabile

CASATENOVO – Una giornata all’insegna della creatività, dell’entusiasmo e della professionalità quella vissuta venerdì 9 maggio all’istituto professionale “Graziella Fumagalli” di Casatenovo, dove si è svolto l’attesissimo evento Tiki, che ha visto protagonisti gli studenti dell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”.

A dare il benvenuto a tutti i presenti la dirigente scolastica Emanuela Marino, che ha sottolineato come un tema così lontano geograficamente parlando, sia stato capace di unire alunni, docenti e genitori in un’esperienza formativa e di crescita.

Ospite d’onore il sindaco di Casatenovo, Filippo Galbiati, che nel suo intervento ha espresso grande fiducia nei confronti dei giovani: “Credo profondamente nei nostri ragazzi e sono certo che sapranno diventare il cuore pulsante della nostra comunità futura, grazie anche al lavoro svolto da questa scuola che li guida con competenza e dedizione”.

Durante l’iniziativa i ragazzi hanno dato prova del loro talento attraverso una serie di prove a tema hawaiano: dalla preparazione di cocktail esotici alla simulazione di un viaggio immaginario verso le Hawaii, fino alle attività di accoglienza turistica, in cui gli studenti hanno ricreato un’esperienza coinvolgente e immersiva. In particolare, gli alunni dell’indirizzo accoglienza si sono distinti per la capacità di trasmettere al pubblico la magia di un viaggio lontano, ricco di colori, musica e sapori.

Uno dei momenti più apprezzati è stato la degustazione dei cibi tipici della cultura hawaiana: dalla celebre poke a molte altre specialità esotiche, preparate con cura e competenza dai nostri studenti. L’evento ha poi preso vita con balli, canti e tanta allegria, il tutto accompagnato da un dress code a tema hawaiano, che ha contribuito a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera.

Al termine della giornata, si è svolta la cerimonia di premiazione, durante la quale sono state consegnate medaglie a tutti gli studenti che si sono distinti per impegno, creatività e professionalità. Un momento emozionante che ha visto la partecipazione di docenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni locali, tutti uniti nel celebrare il successo di un’iniziativa che ha saputo coniugare formazione e divertimento.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: l’ ideatore il prof. Ricciardi , i professori di cucina, in particolare il professore Piombo, Boncore e il professor Villa; i professori di sala, tra cui i professori Zizzo e Ponticelli; i tecnici Angela, Imma e Maurizio; tutto il personale ATA; e le professoresse Quarello e Caliendo, che si sono occupate della realizzazione dei festoni e dell’abbellimento della sala, il professore Pensa che ha allietato l’evento con la presenza di un bellissimo pappagallo, la professoressa Cazzaniga che ha espresso parere esperto insieme agli altri membri della giuria giudicatrice per la preparazione dei cocktail, le professoresse Rimoldi e Cappellone per l’esposizione in lingua dei ragazzi e la professoressa Ingrasciotta per la guida puntuale e precisa degli studenti nell’accoglienza.

L’evento Tiki si è confermato un’occasione preziosa per valorizzare il talento dei giovani e per rafforzare il legame tra scuola e territorio, ponendo le basi per future collaborazioni e progetti condivisi.