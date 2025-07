Casatenovo: magia, musica e divertimento con la Notte bianca della terza di luglio

Appuntamento sabato 19 luglio con la Notte bianca della terza di luglio

Spettacoli, arte, cultura, musica live, street food e intrattenimento con iniziative che animeranno il centro di Casatenovo

CASATENOVO – Magia, musica e divertimento in arrivo sabato 19 luglio con Brianza in #piazza. Notte Bianca della terza di luglio, uno degli appuntamenti di punta del palinsesto Il #Bello della #Brianza, sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style.

Il progetto presentato dal partenariato composto da sette Comuni soci o convenzionati con il Consorzio Brianteo Villa Greppi (Casatenovo, Correzzana, Arcore, Barzanò, Bulciago,

Missaglia, Monticello Brianza) ha ottenuto infatti da Regione Lombardia un contributo

complessivo di oltre 58mila euro, da dedicare alla promozione delle bellezze della Brianza

collinare, dal punto di vista naturalistico, culturale, storico e folkloristico.

A Casatenovo l’appuntamento è per sabato 19 quando, a partire dalle 17.30, il centro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per spettacoli, arte, cultura, musica live, street food e intrattenimento con iniziative che animeranno via Manzoni, piazza Mazzini, via Giovenzana e piazza della Repubblica.

Il programma è variegato e presenta un ricco ventaglio di attività pensate per

coinvolgere e intrattenere pubblici di tutte le età, offrendo a ciascuno un’occasione di

svago e condivisione.

Oltre agli stand degli hobbisti con prodotti artigianali e lo spazio associazioni, va segnalato l concerto con Teddy 7even, power trio di Como (R”B e Soul) lle 19.30 e alle 22 l’esibizione di Davide Marchetta, giovane live performer e cantautore.

All 20.30 balli e divertimenti assicurati con la musica country di Thundering Heels mentre alle 21.30 spazio a “Fuoco e fiamme!”, spettacolo circense con FocoLoco.

Da non perdere, alle 20.30, lo spettacolo di magia con “Piazzato ad arte: Mr Bag”.

Prevista anche l’apertura straordinaria dell’Archivio Comunale “Prof. Sandro Pirovano” nell’ambito dell’evento “L’archivio si illumina” che vedrà partecipi gli archivisti

esperti di Caeb – Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria con la presentazione di inediti

documenti storici casatesi. Sono previste tre slot di visite, alle 17.30, alle 18.30 e alle 19.30 con ritrovo in Municipio. E’ necessario prenotarsi entro il 17 luglio ai seguenti

recapiti mail: servizio.segreteria@comune.casatenovo.lc.it ; telefono: 039. 9235.216–039.9235.223