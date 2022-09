Casatenovo: Massimiliano Colella è il nuovo presidente dell’Asd Gso San Giorgio

Prende il posto di don Andrea Perego in partenza per la missione in Brasile

L’obiettivo è porre sempre più attenzione ai risvolti educativi e formativi dello sport

CASATENOVO – Con una votazione unanime del direttivo, avvenuta a fine agosto, l’Asd Gso San Giorgio ha eletto il suo nuovo presidente, che subentra a don Andrea Perego, in partenza per la sua missione in Brasile. Massimiliano Colella, 47 anni, impiegato, persona attiva nella comunità e nel territorio, è una figura storica nella vita della società, trasformata nel 2016 nella attuale Asd, e della quale ha seguito fin dall’inizio tutti gli sviluppi. In particolare, Massimiliano, oltre al ruolo di consigliere nel direttivo della società, ha ricoperto il ruolo di referente del settore della atletica, e oggi, in continuità con la linea impressa da don Andrea e dal direttivo, intende portarne avanti il processo di potenziamento e di crescita.

Nell’esprimere gratitudine e un ringraziamento al sacerdote, Massimiliano si pone in continuità con quanto realizzato tracciando l’orientamento col quale, insieme a Direttivo, staff, allenatori e famiglie, vorrebbe guidare l’Asd: un Gso sempre più orientato a famiglie e territorio, da un lato e, dall’altro, teso a rinforzarsi in chiave di competenze e offerta qualificata e diversificata a bambini, ragazzi e giovani.

In particolare, con la nomina di nuove figure come il nuovo direttore sportivo, Gianmarco Coppellino, e del responsabile del settore atletica, Marco Martinelli, si consolida la scelta di figure competenti e riconosciute nelle discipline del calcio e dell’atletica; a loro e al direttivo si affianca il polo educativo, guidato dalla dottoressa Patrizia Rizzotti e formato da educatori, pedagogisti ed esperti, che formalmente diventa un punto di riferimento per le famiglie e per la cura dell’aspetto evolutivo e di crescita dei giovani atleti. In questi anni, un altro aspetto che, grazie allo svolgimento di alcuni progetti come Dalla Ghianda alla Quercia, sostenuto da Fondazione Lecchese e Amministrazione comunale, viene rafforzato e al quale il neo presidente presta particolare attenzione, è lo sport educativo e inclusivo: grazie anche ad una prima fase pilota, infatti, si rafforza l’attenzione alle disabilità e alle fragilità.

A queste iniziative si sommano quelle che Gso riverserà sul territorio e sulle scuole grazie al finanziamento ottenuto, insieme alla Cooperativa L’Iride, sui fondi Regionali di Giovani Smart, con il progetto “So che ci sei” rivolto a bambini e giovani, fragili e non, del nostro territorio, e al contributo di Comunità Nuova con Tifo Positivo. Territorio sul quale Massimiliano insiste nella promozione del fare rete e sinergia tra le varie forze che si occupano della crescita di bambini e giovani. Tanta carne al fuoco, quindi, per l’immediato futuro e per il nuovo presidente, ma anche tante frecce nel suo arco, nella intenzione di proseguire e rafforzare l’azione della ASD nei suoi punti cardine: l’accoglienza, il fare rete con associazioni e scuola, l’attenzione ai valori educativi dello sport, la soddisfazione dei giovani atleti, la competenza degli adulti di riferimento (per esempio, tutti gli allenatori sono laureati in Scienze Motorie con varie specializzazioni), l’irrinunciabile sostegno di genitori e volontari, da sempre decisivi nella società, non senza il sostegno fondamentale della amministrazione comunale.