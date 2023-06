Casatenovo: Mato Grosso in festa con “Party con noi”

Due giorni di iniziative in oratorio a Galgiana lunedì 5 e martedì 6 giugno

La manifestazione, promossa dal Mato Grosso, servirà per raccogliere fondi da destinare alle missioni in Ecuador, Brasile e Bolivia

CASATENOVO – Mercatino dell’usato, mostra fotografica, spettacoli, giochi di prestigio e tanto divertimento per grandi e piccini. E’ tutto pronto per Party con noi, la due giorni di festa organizzata dal gruppo giovani dell’Operazione Mato Grosso per il 5 e 6 giugno all’oratorio di Galgiana. Sia lunedì che martedì le iniziative avranno inizio alle 17 proponendo un ricco menù di attività e occasioni di divertimento, oltre alla possibilità di fermasi a mangiare per cena.

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno delle missioni in Ecuador, Brasile e Bolivia dove si trovano Sofia, Daniele e Gioele per un periodo di volontariato di 6 mesi.

L’iniziativa ha raccolto il plauso della consigliera Gaia Maria Giulia Riva, delegata alle Politiche giovanili e Percorsi di partecipazione: “L’impegno sociale di tanti giovani in questa attività di volontariato ci mostra un significativo esempio di cittadinanza attiva dedicata alla pratica e alla diffusione della solidarietà, e costituisce una risorsa preziosa per la nostra comunità”.

Riva aggiunge: “L’Operazione Mato Grosso è presente da anni a Casatenovo ed è diventata un punto di riferimento importante per tutti coloro che desiderano dedicare gratuitamente parte del proprio tempo per gli altri e in particolare per i più poveri. Il gruppo giovanile è particolarmente vivo nel nostro Comune, dove vengono organizzate periodicamente la raccolta viveri, la vendita delle caldarroste durante la ricorrenza di Ognissanti e varie iniziative volte al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività di promozione umana che i volontari svolgono in America latina”.