Casatenovo, nasce il servizio post scuola all’infanzia di Valaperta

L’amministrazione comunale ha accolto le richieste delle famiglie

Il servizio di post scuola sarà attivato da ottobre

CASATENOVO – Da ottobre sarà attivo il servizio di post scuola, affidato a Retesalute. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Galbiati ha accolto le richiesta avanzate dai genitori tramite un sondaggio promosso dall’istituto comprensivo prevedendo dal prossimo anno scolastico il nuovo servizio di prolungamento orario presso la Scuola

dell’Infanzia di Valaperta.

“Da sondaggio è emerso in maniera chiara come i tempi di vita e di lavoro dei genitori non sempre coincidono con la campanella scolastica – precisa l’assessore all’istruzione Enrica Baio -. Da qui la decisione del Comune di intervenire per colmare il divario, offrendo una soluzione che unisce flessibilità per gli adulti e qualità per i più piccoli”.

Baio aggiunge: “I bambini non saranno semplicemente accuditi, ma accolti in un ambiente protetto e stimolante, con attività ludico-ricreative modellate sulla loro età. Per garantire il massimo livello di competenza e professionalità, l’Amministrazione ha affidato la gestione a Retesalute, che si avvarrà di educatori professionisti specializzati nel settore dell’infanzia, con un rapporto numerico adeguato tra personale e iscritti”.

Il servizio sarà sostenuto dal Comune e co-finanziato dalle famiglie. I dettagli operativi, le tariffe e le modalità di iscrizione saranno pubblicati nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Comune e dell’Istituto Comprensivo.