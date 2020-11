Casatenovo, nuova ciclopedonale a Valaperta: via libera al progetto

Casatenovo punta sulla mobilità dolce ampliando i collegamenti ciclopedonali verso le stazioni

Stanziati 300mila euro per gli interventi: “La ciclopedonale sarà realizzata a raso, in asfalto, con doppio cordolo in granito”

CASATENOVO – Via libera dalla Giunta al progetto della nuova ciclopedonale a Valaperta, verso il confine con Usmate lungo la via Petrarca. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Guido Pirovano, ricordando come l’intervento si inserisca nel programma più ampio di sviluppo dei collegamenti ciclo-pedonali verso i Comuni confinanti, avviato in questo mandato amministrativo.

“Dopo la realizzazione della ciclopedonale verso Correzzana lungo via San Francesco, ora sono stati finanziati il secondo tratto verso Besana in via Monteregio e il terzo verso Usmate in via Petrarca. Come negli altri progetti, la ciclopedonale sarà realizzata a raso, in asfalto, con doppio cordolo in granito. Anche in questo caso l’intervento mira a collegare Casatenovo con un Comune sede di stazione ferroviaria, Usmate. Sono previsti 10 punti luce”.

300mila gli euro stanziati dall’amministrazione comunale per i cantieri che dovrebbero partire in primavera, una volta completato il procedimento amministrativo e l’affidamento dei lavori con gara d’appalto. “Nell’ambito di questo programma di sviluppo della mobilità dolce, il quarto e ultimo tratto che porteremo avanti, in questo mandato, sarà quello tra Rogoredo e Velate, in via Madonnina, per cui inizieremo la progettazione nel 2021” conclude Pirovano.