I buoni spesa saranno erogati sotto forma di tessere prepagate

Domande in Comune a partire da oggi, martedì 6 luglio e fino a esaurimento dei fondi

CASATENOVO – Nuova campagna per la distribuzione di buoni spesa all’interno del piano povertà alimentare grazie all’iniziativa congiunta del Comune di Casatenovo, associazione “Casa di Lorenzo” onlus – Caritas e il fondo Aiutiamoci della Fondazione Comunitaria Lecchese.

Gli aiuti saranno destinati sotto forma di tessere prepagate da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali del territorio per la spesa di prima necessità e la richiesta potrà essere formulata sia da nuclei che hanno già ricevuto in passato aiuti alimentari sia da nuovi nuclei che hanno visto aggravarsi la loro situazione economica.

Sarà possibile formulare la richiesta all’Ufficio Sociale del comune di Casatenovo: l’Assistente sociale si occuperà di istruire la domanda richiedendo la documentazione necessaria a dimostrare la situazione di difficoltà economica.

L’assessore ai Servizi sociali Gaetano Caldirona precisa: “Potranno richiedere i buoni spesa i nuclei familiari residenti a Casatenovo in difficoltà economica principalmente per effetto dell’emergenza Covid-19 con introiti presunti nel mese di presentazione della domanda non superiori a 500 euro (al netto delle spese di affitto, mutuo, utenze, spese per servizi della rete socioassistenziale e sociosanitaria). Oppure i nuclei familiari in condizione di ordinaria precarietà economica amplificata dagli effetti della pandemia”.

Verrà data priorità ai nuclei con patrimonio mobiliare non superiore a 1000 euro per ogni suo componente.

Quanto alle tessere prepagate, saranno di 150 euro in caso di nucleo familiare costituito da una sola persona e fino a 100 euro a persona in caso di nuclei familiari più ampi. Sono previsti contributi aggiuntivi in caso di neonati o infanti (50 euro per ogni bambino), e in casi particolari come allergie, necessità di alimenti particolari. Anche in questo caso verranno erogati 50 euro in più per ogni caso

Le richieste potranno essere presentate a partire da oggi, martedì 6 luglio e fino ad esaurimento fondi inviando il modulo disponibile sul sito del comune di Casatenovo “Modulo_richiesta_Buoni_Spesa_editabile_2021” (debitamente compilato e comprensivo di scansione della carta d’identità del richiedente) via e-mail all’indirizzo: buoni.spesa@comune.casatenovo.lc.it

A seguito di istruttoria, l’ufficio servizi sociali comunicherà l’esito della procedura e le modalità per il ritiro delle tessere prepagate.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti riferimenti telefonici: 039.9235283 oppure 039.9235282 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).