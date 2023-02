Casatenovo. Nuova scuola media, approvata variante per il contenimento energetico

La Giunta Comunale ha approvato questa settimana la variante al progetto

CASATENOVO – La Giunta Comunale ha approvato questa settimana la variante al progetto della nuova scuola media, predisposta per far fronte alle recenti esigenze di contenimento energetico emerse a seguito in particolare del conflitto Russo Ucraino. Il progetto di variante, elaborato dalla direzione lavori, prevede la modifica della tipologia di struttura portante delle pareti e dei solai, con la sostituzione della tecnologia a telaio con quella in pareti tipo X-Lam per le pareti, mentre per la struttura orizzontale i progettisti hanno optato per la soluzione con travatura e doppio assito a vista.

La nuova tipologia delle strutture verticali in pannelli in X-Lam, in luogo di quella a telaio, presenta vantaggi tecnici e strutturali oltre che di efficientamento energetico. Grazie alla composizione che ne determina la rigidezza, una parete in X-Lam è in grado di resistere ai carichi verticali e contrastare le sollecitazioni di sisma e vento. Inoltre questa tipologia costruttiva presenta ottime prestazioni di isolamento termico e acustico: la compattezza della parete consente di avere una prestanza significativa inerente l’inerzia della struttura, mentre la presenza di molteplici strati consente di creare una barriera alla diffusione del suono.

Le componenti realizzate con pannelli in X-Lam hanno una grande robustezza strutturale, questo consente di rinunciare ai pilastri e rendere la struttura meno sensibile alle sollecitazioni sismiche. Le strutture sono più flessibili di quelle realizzate in cemento o in muratura: questo rappresenta un ulteriore vantaggio in quanto la flessibilità riduce gli effetti derivanti da una scossa di terremoto. Inoltre il legno è un materiale naturale al 100% è completamente riciclabile, non inquina e costituisce un’ottima soluzione per combattere lo spreco delle energie non rinnovabili.

“Questa ridefinizione di parte del progetto ha comportato anche l’aggiornamento del relativo costo coerentemente con i significativi aumenti dei costi dei materiali e dei trasporti, con un ulteriore impegno per i lavori della scuola pari a 1.350.000,00 € (35,46 % dell’importo di progetto) presi dal ribasso di gara e dalle somme del progetto a disposizione per gli imprevisti” hanno spiegato il vicesindaco Marta Comi e l’assessore Daniele Viganò.